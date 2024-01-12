力箭二號液體運載火箭將於2025年首飛

力箭二號效果圖。（來源：央視新聞） 中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，2024年1月，中科宇航與中國科學院微小衛星創新研究院（以下簡稱“衛星創新院”）召開中國空間站低成本貨物運輸系統總體方案討論確認會，明確了由中科宇航力箭二號液體運載火箭發射衛星創新院自主研製的低成本貨運飛船產品，將於2025年執行首次飛行任務，進行在軌全流程考核驗證。同時，首飛還可搭載低軌互聯網星座衛星。



2023年5月，中國載人航天工程辦公室發布了中國空間站低成本貨物運輸系統總體方案征集公告，中科宇航與衛星創新院針對中國空間站工程低成本貨物運輸任務需求，合力開展船箭聯合論證和關鍵技術攻關，進行了“船－箭－貨”一體化天地運輸系統方案設計，以低成本貨運飛船與力箭二號液體運載火箭的船箭協同解決方案，在中國載人航天工程辦公室組織的方案競標中成功入圍，獲得中國載人航天工程總體的支持，進入了方案詳細設計階段。



力箭二號是中科宇航自主研發的一款中型液體運載火箭，繼承了力箭一號優秀基因和先進技術，力箭二號液體運載火箭採用CBC構型，通用芯級直徑3.35米，總長53米，起飛質量628噸，起飛推力766噸。SSO運載能力7.8噸，LEO運載能力12噸，具備太陽同步軌道、近地軌道、轉移軌道發射能力，將以大運力、高可靠、低成本、優服務，成為我國低成本貨運飛船、衛星互聯網組網、空間科學衛星發射，以及深空探測任務的主力火箭。



此次力箭二號液體運載火箭擬執行的低成本貨運飛船發射任務，是中國商業航天企業首次參與中國空間站低成本貨物運輸工程研製及發射任務，對提升我國航天領域的創新活力和市場競爭力意義重大。



（來源：央視網）