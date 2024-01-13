衛健委答中評：推進緊密型縣域醫共體建設

國家衛生健康委基層司司長傅衛（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家衛生健康委基層司司長傅衛在回答中評社記者提問時表示，緊密型縣域醫共體建設，應該說是對縣域內醫療衛生體系的系統重塑，也是衛生健康治理體制機制的一個改革創新，所以需要部門的協同和相關政策的配套。縣域是國家治理體系的基礎，每個縣的醫共體如果做實建好了，基層網底就能夠更加牢固，健康中國也就有了堅實的基礎，中國式現代化建設也就有了更好的健康保障。



中評社記者提問，我們注意到，全面推進緊密型縣域醫共體建設指導意見是經國務院同意，印發至各省人民政府的，提出了很多改革措施，請問傅衛司長，作為國家衛健委主管司局，您認為在推進過程中應重點關注哪些環節？



傅衛表示，緊密型縣域醫共體建設，應該說是對縣域內醫療衛生體系的系統重塑，也是衛生健康治理體制機制的一個改革創新，所以需要部門的協同和相關政策的配套。《指導意見》的印發，正是從這個角度出發，體現了黨中央、國務院對縣域醫共體工作的高度重視，也為全面推進這項工作提供了遵循和指南。《指導意見》堅持了頂層設計和地方實踐相結合，把地方一些好的經驗做法上升到了政策措施；也強調因地制宜和穩中求進，要求地方進一步細化完善相關措施；更加突出系統觀念，注重縣域資源統籌、管理統一、服務同質和政策協同。提出的目標，就是到2025年底，力爭90%以上的縣市基本建成緊密型縣域醫共體；到2027年底，緊密型縣域醫共體能夠基本實現全覆蓋。

