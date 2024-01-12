2023年中國CPI同比上漲0.2%

中評社北京1月12日電／國家統計局12日發佈的數據顯示，2023年全年，全國居民消費價格指數（CPI）比上年上漲0.2%。



統計數據顯示，2023年我國CPI月度同比漲幅均低於3%左右的年度預期目標，其中1月份漲幅最高，達2.1%。全年扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.7%，我國工業消費品以及服務消費價格保持穩定。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，2023年12月份，受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素影響，CPI同比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點；環比由上月下降0.5%轉為上漲0.1%。



具體來看，2023年12月份，食品價格同比下降3.7%，降幅比上月收窄0.5個百分點。食品中，豬肉價格下降26.1%，降幅收窄5.7個百分點；雞蛋、牛羊肉、食用油和禽肉類價格降幅在1.7%至8.4%之間。非食品價格同比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



2023年全年，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）比上年下降3%。其中，受國際油價繼續下行、部分工業品需求不足等因素影響，2023年12月份，PPI同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點；環比下降0.3%，降幅與上月相同。