國家醫保局：多舉措支持基層醫療機構發展

國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇表示，結合當前基層醫療機構服務能力和醫保制度功能，下一步將考慮以推動常見病、多發病在基層診療為突破口，支持參保人優先利用基層醫療服務，持續發力、久久為功，在保證醫保基金平穩運行的基礎上不斷提高參保患者的就醫便利性。



有記者提問，緊密型縣域醫共體建設的目的是大力提升基層衛生服務能力，請問如何體現醫保對基層醫療機構的支持？



黃心宇表示，醫保部門在健全完善基本醫療保障制度的過程中，一直非常重視發揮基層醫療機構的服務功能，採取多種措施支持基層醫療機構健康發展，引導患者在基層就近就醫。主要體現在三個方面：



一是織密基層服務網絡。按照基層醫療機構、專科醫院和綜合醫院兼顧的原則合理確定醫保定點醫療機構的範圍。在申請定點醫療機構的條件上向基層醫療機構進一步傾斜，積極通過鄉村一體化管理等方式實現村衛生室醫保結算。



二是支持基層醫療服務利用。在門診方面，我們建立健全職工醫保普遍門診統籌，把多發病、常見病等這些普通的門診費用納入到醫保統籌基金支付範圍。在報銷比例上對基層醫療機構給予傾斜。居民醫保門診統籌主要依托基層醫療機構開展，設立了居民醫保高血壓、糖尿病“兩病”專項保障，主要支付二級及以下基層醫療機構發生的“兩病”藥品用。在住院方面，對不同級別的醫療機構實行差別化的醫保支付政策，醫療機構的級別越低，報銷比例越高、起付線越低。2022年政策範圍內職工和居民醫保平均住院報銷比例基層醫療機構比二三級醫院分別要高10個百分點和17個百分點。



三是支付方式改革過程中，激勵基層提供合理的醫療服務。各地在年度新增醫保基金總額預算時，重點向基層醫療機構給予傾斜，支持基層醫療機構為平台開展家庭醫生簽約服務。在按病組（DRG）或按病種分值（DIP）支付方式改革中，推進常見病、多發病“同城同病同價”，充分調動基層醫療機構服務的積極性。