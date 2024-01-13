四川瀘縣：因地制宜建設緊密型縣域醫共體

四川省瀘州市瀘縣人民政府副縣長馬晉宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。四川省瀘州市瀘縣人民政府副縣長馬晉宇表示，瀘縣結合自身的區位特點和群眾的就醫習慣，組建了三個醫共體，在醫療資源空間布局上，已經形成了10分鐘村級、20分鐘鎮級、30分鐘縣級醫療服務圈。同時緊盯能力提升這個核心內涵，發揮醫共體統籌協調能力，注重醫防融合體制機制建立，注重群眾獲得感提升，並取得四大成效。



有記者提問，請問瀘縣醫共體建設的進展如何？特別是在方便群眾就近就便就醫方面有哪些成果？



馬晉宇表示，瀘縣結合自身的區位特點和群眾的就醫習慣，組建了三個醫共體，在醫療資源空間布局上，我們已經形成了10分鐘村級、20分鐘鎮級、30分鐘縣級醫療服務圈。同時，我們緊盯能力提升這個核心內涵，發揮醫共體統籌協調能力，注重醫防融合體制機制建立，注重群眾獲得感提升。四年來，我們感覺主要有以下幾方面的成效：



一是發展機制更優。醫共體成立後，強化了各分院發展規劃、人員統籌、職級晉升、後勤物資採購、設施設備利用等方面的協同管理，避免了資源浪費。如瀘縣第二人民醫院醫共體根據其成員的區域特點、人口分布，規劃建設了醫養結合中心，避免了醫共體內各單位一哄而上搞醫養結合的局面。



二是基層能力更強。我們建立了醫共體總院和分院對口幫扶機制。總院共向分院委派了院長2名、副院長4名、業務骨幹53名，幫助分院開展新技術、新項目45個，增強了分院的服務能力，如瀘縣人民醫院醫共體總院結合潮河鎮周邊群眾的血液透析需求和人口規模，幫助潮河分院建立了血液透析室，2023年透析人次達到了2550人次。



三是醫防融合更實。我們建立了分管醫療副院長同時分管醫防融合工作的機制，完善了醫防融合績效分配制度。總院專科醫生加入家庭醫生團隊的積極性進一步提高。以高血壓、糖尿病等為重點的5類慢病人群醫防融合機制已經逐步形成。目前，瀘縣高血壓、糖尿病患者規範管理率分別達81.92%和82%，血糖、血壓控制率分別達60.41%和70.42%。