劉震雲：從來沒人給我種過“文學的種子”

圖為劉震雲。（來源：中青在線網） 中評社北京1月12日電／據中國青年報報導，劉震雲最近一次公開活動，是在第五屆海南島國際電影節，作為“大師班”的嘉賓。與他平行的另一場“大師班”嘉賓，是電影節“金椰獎”評委會主席、土耳其導演努里·比格·錫蘭。



穿著藍色T恤和深色外套、捧著保溫杯上台的劉震雲，在星光熠熠的電影節橫竪稱不上時尚。但作家在電影節，其實很有發言權，畢竟，正如其講座主題“以無聲的洪流改變有聲的世界”所示，文學是很多電影的母體。截至目前，劉震雲已有《我不是潘金蓮》《一九四二》等6部作品被搬上大銀幕。



著名人士回憶童年時，往往有某些命中注定，但著名作家劉震雲回憶童年，有些不太一樣。作為一個村里的孩子，村里的人日復一日地種過玉米的種子、小麥的種子、棉花的種子……唯獨沒人給他種下過“文學的種子”。



“我媽不識字，我媽的媽更不識字，到我這開始以文字為生，所以我和文字的關係就非常直接，沒有傳承的鏈條。我也沒想到在貧瘠的文學土壤上，我能種出一些大家覺得還不錯的莊稼。這確實是一個哲學問題。”劉震雲說。



劉震雲堅稱，自己的數學特別好，“我本來應該成為一個數學家，現在應該在普林斯頓大學帶博士生”。可惜中學畢業後沒法考大學了，直到1978年，20歲的他以河南省文科狀元的分數考入北京大學中文系，“我數學考了89分，是中文系里分數最高的”。因為數學好，才能上當時收分最高的中文系——這真是一件簡單又複雜的事情。



讀者看了劉震雲的書，會覺得他是一個幽默的人。劉震雲聲明，“那是沒有去過我們村，我們村誰都比我幽默”。關於幽默這件事，他的觀點是：幽默的道理一定比幽默的故事要高級，幽默的故事一定比幽默的情節要高級，“喜劇的底色是悲劇，悲劇的底色是幽默”。



劉震雲有一個觀點，文學的底色是哲學，“一個作家的文學功底使他會寫書，但哲學功底能讓他把這個世界說明白”。劉震雲並不否認文學，包括電影，是對生活的反映，但僅僅停留在反映生活的作品是沒有意義的，“生活在思考的地方停止了，這時候文學和電影應該把它撿起來”。

