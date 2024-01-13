國家中醫藥局：積極推廣應用中醫藥適宜技術

國家中醫藥局醫政司副司長邢超（中评社 李子宁摄） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家中醫藥局醫政司副司長邢超表示，把推廣應用好中醫藥適宜技術作為提升基層中醫藥服務能力的重要舉措，推動各地加強基層中醫藥適宜技術的推廣能力建設，在縣域醫共體建設中，將繼續發揮中醫藥“簡、便、驗、廉”特色優勢，積極推廣應用中醫藥適宜技術。



有記者提問，中醫藥適宜技術在基層受到歡迎，縣域醫共體建設中如何加強基層中醫藥適宜技術推廣應用？



邢超表示，我們把推廣應用好中醫藥適宜技術作為提升基層中醫藥服務能力的重要舉措，推動各地加強基層中醫藥適宜技術的推廣能力建設，截至目前，共建有省級推廣基地32個，縣級基地1828個，並依托基地加強培訓指導，有力地推動了中醫藥適宜技術在基層的使用。



在縣域醫共體建設中，我們將繼續發揮中醫藥“簡、便、驗、廉”特色優勢，積極推廣應用中醫藥適宜技術。



一是加強基層中醫藥適宜技術的整理篩選。從安全性、有效性、規範性、經濟性和推廣性出發，在全國範圍內遴選適合基層使用的中醫藥適宜技術，組織編寫基層中醫藥適宜技術指導手册。



二是加強縣域中醫藥適宜技術推廣平台建設。深入開展縣級中醫醫院“兩專科一中心”項目建設，就是指每個縣級中醫院建設兩個中醫特色優勢專科和一個縣域中醫藥適宜技術推廣中心。持續依托縣級中醫院建立縣域中醫藥適宜技術推廣平台，形成了覆蓋縣、鄉、村的推廣網絡，指導、規範和優化縣域醫共體中中醫藥適宜技術的服務提供。



三是加大基層中醫藥適宜技術的推廣力度。通過省級為縣級培訓師資，縣級基地規範開展中醫藥適宜技術，並且面向基層醫療衛生機構加強培訓，力爭到2025年，所有的社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院能夠規範開展10項以上的中醫藥適宜技術。所有的社區衛生服務站，80%的村衛生室能夠規範開展6項以上的中醫藥適宜技術。