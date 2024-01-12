國民黨列綠十大惡政　籲在野集中投藍不白投

國民黨2024競選發言人凌濤召開記者會，列出民進黨過去的“十大惡政”，呼籲在野集中選票投藍不白投。(照片：國民黨提供) 中評社台北1月12日電／中國國民黨今日召開“呼籲在野集中選票投侯康，實現政黨輪替！換好師傅，才有未來！”記者會，2024競選發言人凌濤舉出民進黨過去的“十大惡政”，呼籲全民若對過去八年的惡政有感，就應該“集中投藍不白投”，不要忘記下架民進黨的初衷，在野集中力量，票投侯康，才能實現政黨輪替。



根據國民黨新聞稿，凌濤表示，國民黨有最好的不分區名單、最好的治國團隊、也是最有機會達成政黨輪替的最好的正副“總統”組合，呼籲所有愛“中華民國”、愛台灣的支持者，不要忘記過去的屈辱，不要忘記我們忍辱負重走到今天，希望有最好的團隊、最好的“立委”，讓下一代台灣人過更好的日子，莫忘初衷，1月13日要拜託大家“集中投藍不白投”，才有辦法實現政黨輪替與聯合政府。



凌濤指出，大家等了8年了，還不夠久嗎？民進黨的從政者宛如成為電子花車，從賴清德到民進黨的綠色恐怖全面啟動！他並舉出民進黨過去的十大惡政，包括：



1、賴清德說“中華民國憲法”是災難，你認可嗎？

2、民進黨執政8年斷交9國，你接受嗎？

3、高端疫苗合約竟然要封存30年，你容許嗎？

4、“總統府”超買香菸10009條事後多人升官，你接受嗎？

5、台灣淪為八八會館之流、88槍、掩埋爐渣之島，你允許嗎？

6、台灣淪為詐騙之島，到2023年11月底止，當年度詐騙件數已超過35000件、詐騙金額超過79億，創史上新高，你容許嗎？

7、台灣低薪、高房價，賴清德卻說房價正在降，你容許嗎？

8、嘴上說要“抗中保台”，卻出現“親中麟”、“中國鵬”，你接受嗎？

9、蔡英文說8年要蓋20萬戶社會住宅，卻只完工2萬多戶，你容許嗎？

10、誇口不缺電，卻讓台灣大停電五次！你接受嗎？



凌濤表示，賴清德、蔡英文的政府走在錯誤的道路上，這台車也出現很大的問題，“國家機器”被濫用，所以昨天國民黨發布的“換好師傅，才有未來”的CF影片在社群上引起很大的迴響。民進黨是不是怕了？這部影片是否完全戳破民進黨在路上的謊言？他呼籲，新潮流吃銅吃鐵，你還要再忍受下去嗎？難道民進黨的十大惡政大家都忘記了嗎？如果還沒有忘記，拜託明天“集中投藍不白投”！