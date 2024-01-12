新設立外商投資企業為何大幅增長？

中評社北京1月12日電／據人民日報社報導，最近，外資領域好消息不斷——



肯德基中國門店規模突破10000家。



大眾安徽生產基地，出口歐洲市場的純電動車型Cupra Tavascan投產，另一款面向國內市場的車型將於今年下線。大眾集團計劃在安徽總投資達231億元。



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一家家新門店，一筆筆新投資，是跨國企業看好中國的生動例證。



商務部發布的數據顯示，2023年1—11月，全國新設立外商投資企業48078家，同比增長36.2%。如何看待外資形勢？



分析外資數據，要放在全球投資大盤中衡量。



當前，全球跨國投資持續低迷，呈現近岸化、本土化、區域化等趨勢。聯合國貿發會議報告顯示，2022年全球跨國直接投資規模同比下降12.4%至1.3萬億美元，僅為歷史高點的約六成。在大盤縮小、競爭激烈的全球背景下，2023年前11月，我國新設立外商投資企業同比增長36.2%，有力說明中國仍是全球最佳投資目的地。



分析外資數據，也要站在縱向坐標系中考量。



將時間跨度拉長，2019年至2021年我國吸收外資連續三年刷新歷史紀錄，2022年1—11月實際使用外資規模達到1.16萬億元，為歷史同期最高水平。當外資規模增至歷史高位，增速放緩、有進有出是符合市場規律的現象。2023年前11月，我國引資規模上萬億元，仍處於歷史高位，說明外資來華投資勢頭仍然不減。

