從快遞業高速增長透視中國經濟強大發展韌性

圖為沈陽綜合保稅區跨境物流保稅倉。（來源：中國網） 中評社北京1月12日電／據中國網報導，2024年1月1日下午，一箱草莓從遼寧丹東發出，經冷鏈運輸，於3日一早到達2000餘公里以外的湖南岳陽。從件件必達到一路領“鮮”，高效的現代快遞產業讓跨區域、跨季節、多品種的消費需求得以實現。



國家郵政局公布的數據顯示，預計2023年，快遞業務量和業務收入分別完成1320億件和1.2萬億元，同比分別增長19.5%和14.5%。小小一份包裹，連接生產、消費、暢通循環三個關鍵環節，對發展經濟和服務民生發揮著重要作用；快遞業的高速增長，也展現出中國經濟發展的韌性與活力。



釋放消費潛能 推動經濟發展



黨的十八大以來，我國建成覆蓋全國、深入鄉村、通達全球的世界規模最大的郵政快遞網絡。快遞行業不斷提升的速度與質效，既運送著新鮮上架的商品，也傳遞著購買力活躍的訊號。



2023年12月4日，我國快遞年業務量首次突破1200億件大關。國家郵政局市場監管司副司長邊作棟在接受媒體採訪時表示，快遞業務數據的增長來源於居民消費需求的進一步提升。2023年1—11月，全國實物商品網上零售額同比增長8.3%，占社會消費品零售總額的比重為27.5%，網絡購物占比穩步提升。同年“雙11”期間（11月1日—16日），全國郵政、快遞企業累計攬收快遞包裹約77.67億件，同比增長25.7%；累計投遞快遞包裹約75.09億件，同比增長30.9%。



2023年11月，江蘇出台《關於加快郵政快遞業發展進一步促進消費擴大內需的實施意見》，指導郵政快遞業深化與現代農業、先進製造業、文化旅遊等產業融合互動，為相關產業拓展線上銷售渠道、降低物流成本發揮支撐保障作用，助力做強產業鏈、暢通供應鏈。



邊作棟指出，“線上購物”“互聯網＋”“數字＋”等消費新模式呈現出新的發展動能，消費規模擴大、結構升級的的態勢仍在延續。

