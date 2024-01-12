2023年：東亞區域合作邁上新台階

中評社北京1月12日電／2023年是中國外交的開拓之年、收穫之年，也是東亞區域合作的新起點。面對加速演變的全球和東亞政治經濟形勢，中國攜手地區國家排除諸多干擾，聚焦開放合作與共同發展，深化多邊務實合作，持續推進區域經濟一體化，增強和釋放區域發展強勁動能，推動東亞區域合作邁上新台階。



發出聚焦發展、擴大開放、維護和平的中國聲音。2023年，出席東亞合作領導人系列會議期間，李強總理出席第26次中國—東盟（10＋1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10＋3）領導人會議和第18屆東亞峰會並發表重要講話，均傳達了中方支持東盟建設增長中心、維護地區和平、推動共同發展的決心，引起東盟等地區國家的強烈共鳴，共推動達成《中國—東盟關於深化農業合作的聯合聲明》《中國—東盟關於加強電子商務合作的倡議》《共同推進實施中國—東盟科技創新提升計劃的聯合倡議》《東盟與中日韓領導人關於發展電動汽車生態系統的聯合聲明》《東亞峰會關於維護和促進本地區作為增長中心的領導人聲明》等8份成果文件，推動東亞區域合作向更深層次邁進。



發表“一帶一路”倡議同東盟印太展望互利合作聯合聲明。《東盟印太展望》是東盟參與區域合作的指導性文件，提出海上合作、互聯互通、可持續發展和經濟合作等四大優先領域，與高質量共建“一帶一路”的理念和五大重點領域高度契合。2023年是“一帶一路”倡議提出10周年，聯合聲明進一步推動“一帶一路”倡議與《東盟印太展望》對接合作，深化中國—東盟全面戰略夥伴關係，促進本地區共同、可持續發展與繁榮。



發表紀念中國加入《東南亞友好合作條約》20周年聯合聲明。作為東盟的基礎性和平條約，《東南亞友好合作條約》（TAC）體現成員國之間以及世界各國和平共處、友好合作的普遍原則。2003年10月加入TAC以來，中國與東盟秉持TAC理念和原則，推動其成為地區國家普遍認同的地區性公約，並致力於共同維護地區規則秩序。2023年7月，中國—東盟（10＋1）外長會發表紀念中國加入《東南亞友好合作條約》20周年的聯合聲明，共同發出攜手維護地區規則的明確信息，同時重申各方均應遵守東盟倡導、普遍認可的地區規則以及聯合國憲章宗旨等國際準則，引領地區規則導向。



中日韓合作“重整行裝再出發”。中日韓是東亞三個最大的經濟體，在促進地區和世界經濟增長、引領區域一體化進程中發揮重要作用。2023年7月，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在中日韓合作國際論壇上發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號，指出三國要以史為鑒、以民促官、以經促政、以地方促中央、以多邊促雙邊，排除干擾、攜手共進，激活三國合作交流機制，共同振興亞洲、造福世界。9月，三國高官時隔4年再聚首，就穩步重啟三國合作及對話機制等取得廣泛共識。11月，第十次中日韓外長會舉行，成為近年中日韓合作的最大亮點。

