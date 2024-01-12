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中美氣候行動工作組啟動會召開
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2024-01-12 16:32:14
中評社北京1月12日電／據新華社報導，生態環境部12日發布消息，為落實中美元首舊金山會晤共識，合作應對氣候變化，中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”啟動會1月12日以視頻形式順利召開。
雙方對工作組順利啟動予以高度評價，並就能源轉型、甲烷、循環經濟、低碳省／州和城市等重點合作領域工作進行了深入、友好的交流。雙方商定將按照《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》共識，在工作組機制下繼續保持密切溝通，交流互鑒，深入開展務實合作。
（來源：新華網）
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