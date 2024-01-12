圭亞那前總統：中國的全球倡議讓世界更美好

中評社北京1月12日電／眾所周知，2023年正值多事之秋：在人類未來進步的宏偉前景顯現的同時，也存在著關係我們自身存續的巨大挑戰和危險。



正是在這樣的背景下，中國提出了全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議這“三大倡議”，並呼籲各國積極落實。



全球發展倡議主張以行動為導向，緊緊圍繞發展中國家最迫切的民生需求，在減貧、糧食安全、工業化、互聯互通等重點領域推進開展務實合作。這一倡議得到了國際社會的積極反響。



全球安全倡議旨在攜手國際社會，一同維護聯合國憲章，弘揚團結一致精神，以適應日益深刻變化的國際格局，以共贏理念應對傳統和非傳統安全風險和挑戰，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而不“零和”的安全新路。



全球文明倡議反映了中國應對全球挑戰的具體願景和未來方向。中國主張推動全人類共同價值，倡導文明傳承，同時關注文明現代化，把國與國之間的人文交流合作作為取長補短的手段。



以上三大倡議引起了全世界關注。它們特別考量了各國的具體情況，這在全球文明倡議中尤為明顯，體現了世界和平、社會經濟發展和國家安全之間的內在聯繫。



2023年，中國積極開展外交活動，努力解決了當時一些嚴重而棘手的問題。



在2023年初，中國政府發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，提出12點建議，涵蓋了此次危機的一些重要方面和應對原則，比如“保障各國主權、獨立和領土完整”，強調相互安全（“一國的安全不能以損害他國安全為代價”），以及不使用核武器（“核武器用不得，核戰爭打不得”）——這些原則在解決烏克蘭危機時可以普遍應用。



然而，隨著危機的延宕，我們開始看到西方大國表現出一些現實主義。中國的提議是開始對話的良好基礎。

