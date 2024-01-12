明天投票！游盈隆：柯文哲決定選舉結果

游盈隆。（中評社 資料照) 中評社台北1月12日電／2024選舉結果將於明日見真章，台灣民意基金會董事游盈隆今天在臉書以“梵蒂岡西斯汀教堂冒白煙了嗎？”為題發文，表示這次選舉是台灣史上3大最難捉摸的大選之一。游盈隆提到，近日接連發生的疑似綠委羅致政自拍、“國家級警報”、馬英九失言等事件，不免對藍綠的選情有所衝擊。他也分析，民眾黨柯文哲不但影響賴蕭配與侯趙配的得票率和得票數，也某個程度決定選舉結果。



梵蒂岡西斯汀教堂冒白煙了嗎？



再過幾個小時，2024台灣“總統”與“立委”選舉活動將嘎然而止，因為時間到了。這場號稱台灣史上三大最難捉摸的“總統”大選之一，目前整體選情如何？眾所關注。



選前最後十天，重大突發事件接連而來，包括1/3以來羅致政被捲入疑似自拍性愛影片以及蔡蘇錄音檔風波、1/9下午“國防部”發佈“中國衞星/飛彈”飛越台灣南部“國家級警報”、1/10馬英九稱“就兩岸關係而言，你必須相信他（習近平）”，引起軒然大波。這三大突發事件對兩大黨選情多少都有一些衝擊，自不待言。



這十天，柯吳配能撐到現在沒倒、沒散，還似乎愈戰愈勇，的確令人嘖嘖稱奇。從某個角度看，選戰最後十天，柯吳配像是一匹黑馬，甚至成為這場選舉最後的“驅動力”（Driving force)。不但影響賴蕭配與侯趙配的得票率和得票數，也某個程度決定選舉結果。



侯趙配方面，過去三天，有兩件事值得一提：第一，對1/10前“總統”馬英九的“失言”，侯友宜在第一時間進行切割，表明“馬英九想法和他有些不同，他對中國的意圖，從來沒有存在不切實際的想法”；第二，他在1/11國際記者會上，表現四平八穩，並明確宣示“任內不會觸及統一問題”。這些都表現出侯其實有不錯的政治敏感度，不是衹有愚勇。但國民黨長期形象不佳，年輕人尤其反感，此時雖在野，過去幾十年累積的包袱也不輕。



賴蕭配方面，挟著一路領先的自信與優勢，馬不停蹄，展開全島車掃及造勢，鼓舞綠營人心士氣，期盼贏得最後勝利。但黨內有識之士皆明白，賴清德這一仗打得不輕鬆，氣勢沒打起來，選情基本上冷，原因很多。



選戰起始，即受制於三大政治脈絡因素：一、必須概括承受蔡政府八年執政缺失所帶來在野黨猛烈砲火及社會質疑；二、2022年九合一地方選舉，國民黨大獲全勝的後續效應驚人；三、缺乏強烈中國因素的外部效應，“抗中保台”招式難以施展。這三個因素結合起來，賴清德要怎麼打出一場轟轟烈烈的選戰？這是艱困的政治科學考題。



總而言之，這場賭注空前巨大、舉世矚目的台灣“總統”大選結果，最後究竟是賴蕭配走出八年魔咒陰影，還是在野勢力完成第四次政黨輪替執政？將繫於台灣二千萬選民明天一念之間，目前尚無定論，大家摒息靜候吧！