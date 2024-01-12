台灣地區石斑魚恢復輸入　首批活魚運抵福建

10日，台灣地區石斑魚恢復輸入，首批活魚運抵福建東山港，收購商和工人忙著將這些魚貨裝箱。（來源：福建日報） 中評社北京1月12日電／據福建日報報導，1月10日，經過19個小時的海上航行，來自高雄的船舶“昇裕昌”載著23.96噸鮮活石斑魚運抵福建東山港台輪碼頭。魚貨一上岸，早早等候在岸上的收購商就忙著和工人一起，將這些魚貨裝箱，運往當地的水產暫養場，再陸續發往各地市場。這是台灣地區石斑魚恢復輸入後，首航次在大陸登陸，標誌著相關貿易正式重啟。



“年關到，石斑魚能夠重返大陸市場，台灣業界非常開心，也希望我們的產品能夠讓大陸同胞吃得放心。”台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成表示。



據瞭解，2022年6月，海關部門從台灣地區輸入的鮮活石斑魚中，檢測出了違禁藥物後，禁止台灣活魚輸入。兩岸鮮活水產品航線暫停。經過一年半的整改，台灣石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸入大陸石斑魚的安全。在綜合評估的基礎上，去年12月22日，海關總署決定再次恢復台灣石斑魚輸入，輸入大陸的石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。



鮮活水產對口岸通關時效的要求高。為迎接這批台灣鮮活石斑魚快速通關，東山海關、口岸和裝卸公司等聯檢部門工作人員，提早“一對一”指導相關企業申請辦理檢疫許可證，調試檢修配套設施設備，制定聯合登臨檢查計劃，設立綠色通關通道，保證活魚進港後5分鐘內通關。



“台灣地區石斑魚肉質細嫩、鮮美，廣受大陸消費者好評。活水船以對台小額貿易方式登陸東山，具有不受潮水限制、運輸便捷等特點，能最大程度保留活魚的新鮮度。接下來，每月將有22航次的台灣鮮活石斑魚運抵東山港台輪碼頭，隨後運往大陸各大水產市場。粗略估計，僅此一項就可為台灣養殖漁業增加15億元新台幣的產值。而這也將極大拓展台灣漁業市場空間。”東山縣新發貿易有限公司總經理林水春說。



東山港是祖國大陸最早開放對台小額貿易的港口之一，目前已是大陸最重要的台灣活魚入境口岸。東山縣委台港澳辦主任蔡元輝認為，從親緣、地緣以及經貿基礎來看，東山港具有天然的對台優勢，東山將不斷優化通關軟環境，在確保檢驗和監管安全的基礎上，著重在種業培育、養殖、營銷等方面加強合作，探索舉辦相關的漁業文化交流活動，共同努力推動石斑魚的貿易與發展。



（來源：福建日報）