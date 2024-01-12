韓國國會選舉臨近　前國務總理另組新黨

中評社北京1月12日電／據新華社報導，韓國前國務總理、最大在野黨共同民主黨前黨首李洛淵11日宣布退出該黨並另組新黨。隨著國會選舉臨近，李洛淵的下一步動向受到韓國政界普遍關注。



李洛淵當天在韓國國會召開記者會時說，他將以新方式繼續為國效力，創建新黨以角逐定於4月舉行的國會選舉。“我計劃打造新的政治力量，結束兩黨極端對立，解決國家面臨的問題並改善民生。所有想走這條路的人都應聯合起來。”



李洛淵曾在文在寅政府出任國務總理，後任共同民主黨黨首，並於2021年參加總統選舉黨內預選，在爭奪候選人提名時輸給時任京畿道知事、現任黨首李在明。



按韓國媒體說法，李洛淵與李在明關係不睦。上月，李洛淵要求李在明辭去共同民主黨黨首職務，遭後者拒絕。李在明本月2日在釜山遇襲後，李洛淵最近一周沒有公開討論離黨事宜，以示對其尊重。



李洛淵說，他將與共同民主黨及執政黨國民力量黨以外的“第三方”人士合作建設新黨。觀察人士指出，國會選舉前，李洛淵是否會與國民力量黨前黨首李俊錫領導的新政黨等一些小黨派合作值得關注。



韓聯社10日公布的一項民意調查結果顯示，如果次日舉行國會選舉，35%的受訪者表示將投票給國民力量黨，36%的受訪者將選擇共同民主黨。



（來源：新華網）