日據時期台灣歷史圖文展在高雄市議會展出

“反殖民與台灣光復──日據時期台灣歷史圖文展”於高雄市議會舉辦開幕式。（中評社） 中評社高雄1月12日電／由辜金良文化基金會等主辦的“反殖民與台灣光復──日據時期台灣歷史圖文展”11日於高雄市議會開展。主辦單位表示，這是圖文展巡迴的第42站，也是繼台南市議會後，第二度走入地方議會舉辦展覽，期盼通過展覽，將台灣人反抗日據殖民、追求台灣光復的歷史事實，以及被長期湮滅的、真正“愛台灣”的先輩抗日曆程重新呈現在民眾面前。



展覽由辜金良文化基金會、台灣抗日志士親屬協進會、台灣文教經貿交流協會、中華文化經貿交流發展協會主辦，台灣民眾文化工作室製作。



展覽策展人，辜金良文化基金會董事長，台灣民眾史作家藍博洲表示，本次展覽內容的時間跨度是從1895年到1945年，如實地反映了台灣民眾反對殖民、追尋祖國與台灣光復的歷史歷程。藍博洲說，台灣人遭到日本的五十年殖民統治，因而有了台灣問題的產生，台灣民眾的委屈悲情，以及深沉在心裡的哀怨，不該再被政客利用成為仇恨，台灣民眾有權利通過認識真正的台灣史來治療這樣的創傷。



日據時期文化抗日領導人蔣渭水先生1921年的《臨床講義》強調：“台灣人所患的病，是智識的營養不良症，除非服下智識的營養品，是萬萬不能治癒的，文化運動是對這病唯一的原因療法。”主辦單位表示，這也同樣是此次在高雄市議會展覽的初衷。



藍博洲表示，本次展覽內容都是有根有據的史料，客觀呈現台灣民眾自覺反對殖民、追求幸福與前途的歷程。他說，此次展覽有三個關鍵詞：“反殖民”即是台灣民眾反對日本的殖民統治；“台灣光復”則說明了因為前人的五十年抗日，才有台灣的光復與復歸祖國；“日據時期”則是說明日本對台殖民是武力侵略下不平等條約的結果，台灣民眾反對殖民有功論。



台灣抗日志士親屬協進會會長，屏東佳冬蕭家抗日志士後人，著名法醫蕭開平表示，歷史可以原諒，但是不能忘記。他說，台灣民眾武裝抗日、文化抗日、尋找祖國、回到祖國參加抗戰、以及台灣光復賦歸祖國的歷程，這是客觀存在並且不容抹滅的歷史事實，台灣抗日志士後人更是歷史的見證者。



支持本次展覽展出的國民黨高雄市議員陳玫娟在11日開幕式中表示，展覽的內容如實地反映了台灣民眾反對殖民、追求台灣光復的歷程，也呈現了台灣民眾對光明未來前途的追求，這樣的珍貴展覽應該更廣泛地介紹給台灣民眾。



年近百歲，親身經歷過日據殖民與台灣光復的高雄在地耆老謝南陽表示，他是土生土長的台灣人，也是中國人。謝先生說，他在幼年時期就遭受到日本人及日本孩童的欺負，深知殖民地人民的痛苦。謝先生又說，他自幼年時就一直納悶為什麼台灣的“歌仔戲”總是哀戚的哭調，後來他看過廈門來台演出的歌仔戲高甲戲團後，卻發現完全沒有哭調，自己於是有了歷史的答案，那就是流傳到台灣的都馬調之所以變成哭調跟乞丐調，就是台灣民眾飽受日本殖民之苦的心聲。



來自台灣南部的在地青年程志寰與張瑋珊也表示，他們是台灣所謂的“教改世代”，曾經對於台灣人與台灣史感到模糊與錯亂，後來通過重新認識歷史才知道，真正有血有肉的台灣人不是“台獨”政客說的那樣反中、戀殖，而是有著反抗殖民、尋歸祖國的民族骨氣。他們又說，不肖“台獨”政客要台灣年輕世代在中國史與台灣史兩者中做選擇，切割台灣與祖國大陸的歷史及現實連帶，這是相當荒謬的，並且迫使我們整個世代失去了歷史感，從而也失去了民族尊嚴與主體性，任何想要知道真實歷史、對著未來發展有所憧憬的台灣人，都應該反對這樣的歷史扭曲。

