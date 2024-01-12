遵守“一中”　尼加拉瓜關閉涉台協會

美國華人華僑舉行集會，批評民進黨當局搞“台獨”破壞兩岸關係。（來源：大公報） 中評社香港1月12日電／據大公報報導，台媒報導：中美洲國家尼加拉瓜政府當地時間10日關閉了與台灣有關係的4家協會，包括“尼加拉瓜台灣商會”等。2021年12月尼加拉瓜宣布與台灣地區“斷交”，並與中國大陸恢復外交關係。民進黨蔡英文當局上台這八年來，已丟掉九個“友邦”，只剩下13個。兩岸學者指出，一個中國原則已經成為國際社會普遍共識，“台獨”是死路一條。民進黨當局“倚美謀獨”、“以武拒統”是痴心妄想，必定失敗。



尼加拉瓜政府內政部10日下令，“尼加拉瓜台灣商會”及“台灣─尼加拉瓜商會”等4家協會的所有資產將移交給國家。根據尼加拉瓜政府公報，尼加拉瓜政府指控，這些與台灣有關係的協會未提交財務報表，它們受到非營利組織相關法律的約束。據報導，尼加拉瓜此前曾整肅非政府組織（NGO），自2018年以來已關閉大約3500家。



2021年12月9日，尼加拉瓜外交部發表聲明，宣布與台當局斷絕“外交關係”。同年12月10日，中國同尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。中國外交部此前表示，尼加拉瓜政府承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的“外交關係”，同中華人民共和國恢復外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。中方願在和平共處五項原則基礎上，同尼方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。



改善兩岸關係才是正道



另據大公報記者蘇榕蓉報導：上海政法學院東北亞研究中心助理研究員王曉笛向大公報表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義。目前，全世界182個國家在一個中國原則的基礎上同中國建立了外交關係。尼加拉瓜政府關閉與台灣有關協會的決定，體現了其在外交政策上對一個中國原則的堅持，這一行動不僅鞏固了尼加拉瓜與中國的外交關係，也反映了其遵循一個中國原則的國際主流政治準則的決心。



台灣學者何溢誠表示，尼加拉瓜政府關閉了4家與台灣有關的商業協會並沒收所有資產，反映了台當局在中南美洲所謂的“外交”處境將愈加艱難。由此可見，兩岸的政治互信與和平穩定才是台灣地區經由大陸通往世界的途徑。改善兩岸關係才是正道，而“台獨”只能是死路一條。



（來源：大公報網）