賴清德選前之夜備1.2萬張椅子

民進黨12日晚在新北市板橋區第二運動場舉辦“台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜”。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月12日電（記者 張穎齊）2024大選前之夜，民進黨候選人賴清德與中國國民黨候選人侯友宜的造勢場均在新北市板橋區，分別為第二、一運動場，距離僅1.4公里，短兵相接，下午4點多，賴造勢現場已有不少民眾前來，主辦單位人員說現場備1.2萬張椅子，但期盼能達到10萬人，甚至更多。



民進黨今晚在板橋第二運動場舉辦“台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜”，將於晚間7點開始進行到9點52分。主持人為綠委林楚茵、張宏陸、蘇巧慧。賴清德、副手蕭美琴、蔡英文、“行政院長”陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、新北市競總主委余天等多名民代、候選人，都將齊聚。



現場備了1.2萬張紅色椅子，主辦單位及樂團正在試音、彩排，不停播放頗洗腦的“挺台灣應援曲”。現場維安人員逐一為民眾安檢，慎防尖銳、危險物品進場。



現場備有媒體帳篷、高台攝影區，前方搖滾區已經聚集多位選民占位，工作人員們與警方都忙進忙出，場外也有競選小物販賣區等。目前場外秩序正常，雖然距離國民黨的第一運動場不遠，但尚未傳出有什麼糾紛。不過沿途已有許多國民黨、民進黨的支持者及掃街車輛，不停搖旗、喊話宣傳。