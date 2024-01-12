香港：大年初一復辦新春花車巡游

圖為二〇一九年新春花車巡游表演。（來源：大公報） 中評社香港1月12日電／據大公報報導，闊別五年的新春花車巡游，將於大年初一晚在尖沙咀復辦。巡游以“龍騰香港賀新歲”為主題，共有9輛花車、13支本地表演隊伍及16支國際表演團體參與匯演，其中國際表演隊伍數量是歷年之冠。旅發局表示，是次活動預算約為3800萬元，相較2019年增加約四成，預期吸引約15萬人參與活動，預計三成為遊客。



本港酒店及旅遊業界相信，今個農曆新年檔期有連串活動，有助吸引更多旅客訪港，有望重返疫情前的水平。



新春花車巡游將於大年初一即2月10日晚上8時，在尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點，路線與往年相若。今年活動主題為“龍騰香港賀新歲”，屆時將有9輛花車、13隊本地及16隊國際表演隊伍參與巡游。今年花車主題多以“龍”為主題，參加單位包括國泰航空、迪士尼樂園及海洋公園等，融合自身特色加入到花車主題設計中。



表演隊伍方面，今年合共有16支國際表演隊伍參與演出，數量是歷年之冠。來自12個國家或地區的隊伍非常多元化，有展現內地多元民族風情的廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術、西藏自治區的康巴文化藝術團等；有全球知名的表演團體，包括日本人氣女子舞團Avantgardey、西班牙光影炫舞派及菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華等。



13支本地表演隊伍集合國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等國際賽獲獎陣容，當中專業花式跳繩及藝術體操更邀來香港代表獻技。



匯演開始前約下午6時，13個表演團體將率先沿巡游路線呈獻舞蹈、魔術、音樂及花式足球等多元化表演，為現場觀眾熱身。



春節訪港旅客料返疫前水平



旅發局主席彭耀佳表示，今年匯演將加入龍等新年元素的特色花車，寓意龍躍在港，新一年喜氣洋洋。他表示，農曆新年會有一連串賀歲活動，包括年初二的煙花匯演、年初三的新年賽馬等，向全球旅客宣傳香港已經回來。

