爆棚！柯選前之夜1.8萬張椅子已坐滿

民眾黨2024候選人柯文哲將在凱達格蘭大道舉辦選前之夜造勢大會。(照:民眾黨提供) 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）2024大選藍綠白選前之夜大拚場，台灣民眾黨2024候選人柯文哲搶到台北市府前凱達格蘭大道舉辦，下午4點多已有大批民眾排隊等候安檢入場，而到傍晚5點多，現場排了1.8萬張椅子，已幾乎坐滿。



由於安檢需要時間，排隊的支持者繞了台北賓館2圈都還看不到排隊的盡頭，人潮非常踴躍，而等候安檢的支持者，也陸續高喊“台灣的選擇，柯文哲！”等口號，士氣高昂。



捷運台大醫院站也特別設置廣播，提醒前往凱道的民眾走2號出口，甚至連洗手間外也都拉紅龍維持排隊動線，不少民眾直接約在捷運站碰面，才走上去排隊進場。現場排1.8萬張椅子，目前已坐得差不多了。



2024選前之夜造勢大會，中國國民黨與民進黨都在新北市板橋區舉辦，分別在第一運動場與第二運動場，相聚僅短短1公里；台灣民眾黨則幸運搶到府前凱道的場地，封路範圍在府前公園路至中山南路、仁愛路，到晚上6點才封路景福門前圓環，後來因人潮太多，決定提早封，造勢活動在傍晚6點半開始暖場，柯文哲與副手吳欣盈在晚上9點20分大進場，活動預計在晚上10點結束。