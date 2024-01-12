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緬甸海軍查獲1.45噸冰毒
http://www.CRNTT.com   2024-01-12 17:18:22


　　中評社北京1月12日電／據新華社報導，緬甸毒品泛濫管控中央委員會11日說，緬海軍近日在領海查獲1.45噸冰毒，並抓獲5名犯罪嫌疑人。

  緬甸毒品泛濫管控中央委員會說，這批毒品是4日在伊洛瓦底省周邊海域的一艘木船上被查獲的，當時逮捕了4名嫌疑人。7日，又有另一名嫌疑人落網。

  初步調查顯示，按原計劃，這批毒品將被運往國外。

  該委員會表示正對事件展開進一步調查。

　　（來源：新華社）

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