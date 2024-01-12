中評社北京1月12日電／據光明社報導，最近，“烤鵝腿”在高校學子中流行起來。熱氣騰騰的烤鵝腿，在冬夜的寒風中，憑借鮮嫩多汁的口感、撲鼻而來的燒烤氣息、實惠的價格，溫暖了眾多自習歸來的學子。



烤鵝為何具有如此魅力？清代文學家李漁在《閑情偶寄》中一語道破：“（鵝肉）無他長，取其肥且甘而已矣。”肥甘的鵝肉，正是通過最古老的烹飪方式——燒烤，產生美拉德反應（指肉中某些化合物被高溫加熱後，顔色變深，呈金黃色至深褐色），成為古人眼中誘人的珍饈。



作為家禽之一，鵝的馴化史可追溯到新石器時代。根據最新考古發現，在大約7000年前的河姆渡文化浙江寧波田螺山遺址，我國古代先民已開始馴雁為鵝。



但是，鵝成為肴饌上品，還需等待上千年。先秦時期文獻極少出現“鵝”字。根據《爾雅》等，這時的鵝叫做“舒雁”。



進入漢代，鵝正式成為富貴人家競逐的珍饈。西漢桓寬《鹽鐵論》中的《散不足第二十九》嚴厲批評了當時富人的窮奢極欲，表現之一就是喜好“春鵝秋雛，冬葵溫韭”，春天的小鵝與秋季的雛雞，並列為奢侈食品。



秦漢時最流行的肉食加工方法之一就是炙。炙法先秦時就有，大致是把食物穿在簽子上，靠近火邊烤熟。而鵝與炙法結合，形成了飲食史、文學史，乃至文化史上赫赫有名的“鵝炙”。



鵝炙在魏晉南北朝時期受到追捧。《南史》載：“齊高帝引（江）淹入中書省，先賜酒食，淹素能飲啖，食鵝炙垂盡，進酒數升訖，文誥亦辦。”大才子江淹正值盛年，文思筆力遠勝晚年“江郎才盡”之際。當齊高帝要他寫文誥時，江淹一口氣吃掉一大盤鵝炙，喝光幾升好酒，華章方告成。



同在南北朝時期，才子吃鵝炙寫文章是美談，權臣天天吃鵝炙就是罪狀了——《南史》載：“（朱異）好飲食，極滋味聲色之娛，子鵝炰鰌不輟於口，雖朝謁，從車中必賫飴餌。”子鵝，是鵝炙的重要原料，北魏賈思勰《齊民要術》中說：“供廚者，子鵝百日以外……佳。過此肉硬。”

