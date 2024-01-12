話劇《張居正》：探索歷史劇的新表達

中評社北京1月12日電／據光明社報導，最近，北京人民藝術劇院跨年大戲——原創歷史劇《張居正》在首都劇場連演21場。該劇由獲得茅盾文學獎的同名小說改編而成。



《張居正》導演兼主演、北京人民藝術劇院院長馮遠征告訴記者，貫穿全劇的思考和舞台表達上的創新，是這部作品最下功夫打磨之處。“景是流動的，大家會看到一出‘不一樣的歷史劇’。”



與北京人藝以往現實主義風格的歷史劇不同，該劇是北京人藝對歷史劇表達的一次全新探索。作品從結構到敘事都讓人耳目一新。



導演閆銳說：“我們連綴時間與空間，完成具有時代共鳴的舞台表達。這樣的表達超越了時間與空間，呈現出一種歷史的縱深感。”



在光影虛實中流轉，《張居正》整場演出做到了沒有幕與幕之間暗場、轉場的間歇，採用不閉幕換景，舞台最重要的布置僅有大殿中的三把龍椅和八根紅色巨柱。



全劇的高潮在結尾，馮遠征飾演的張居正以長篇台詞直抒胸臆、慷慨激昂，全場雷鳴般的掌聲經久不息。



作為北京人藝中青年演員合力打造的精品，此次演出對全體演職人員特別是青年演員提出了“敢於挑戰自己，敢於走出‘舒適區’”等明確要求。



演員張培說：“一開始排練的時候，導演就說我依舊是在‘舒適區’裡，與之前的演繹沒有什麼兩樣。於是，導演就從台詞上對我提高要求。”



就這樣，大家在一起切磋、琢磨，當劇本改到第六稿的時候，北京人藝同期建好了劇組。



“歷史劇不是小說的縮減版，也不是歷史簡單的回顧和重復。”馮遠征坦言，話劇《張居正》沒有展現張居正生平的所有選擇，而是聚焦於改革這個主題，劇中所有的人物和故事都圍繞這兩個字展開。他希望通過歷史劇，讓當下大家思考“如何擔起今天的時代使命”。



（來源：光明網）