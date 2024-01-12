賴蕭台北忠孝東路車掃　喊讚倒讚都有

民進黨2024候選人賴清德與副手蕭美琴在台北市忠孝東路車隊掃街。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）經過一周全台車隊掃街後，民進黨候選人賴清德與副手搭擋蕭美琴下午終於在台北市忠孝東路七段合體要進行最後一段大車掃，從忠孝東路七段出發之後，往北平東路競選總部為終點，原定一個小時的掃街行程，大約40分鐘就提早結束。



民進黨各“立委”、台北市議員動員不少支持者到忠孝東路上力挺，但因為台北市過去是民眾黨柯文哲擔任市長，路上也有不少比出倒讚的民眾，有一位民眾更在支持群中高喊“反對“台獨”。



賴蕭兩人抵達競選總部時，支持者也在總部等著，開心高喊“美德贏台灣”等口號。賴蕭兩人接著就會到板橋參與選前之夜造勢晚會。



賴蕭配選前一周開始進行全台車隊掃街，賴清德8日從屏東東港出發，一路往北掃；蕭美琴則從新北出發一路往南掃，今天兩人上午都在新北市，下午則在台北市會合，加上造勢晚會選在板橋，選前重心仍放在衝雙北的選票。



昨晚“賴蕭配”在凱達格蘭大道上舉行造勢晚會，現場最後喊出20萬人，人潮最多的時候滿到景福門。今晚台灣民眾黨柯文哲將在同一個場地舉行選前之夜，綠白雙方氣勢晚間就知曉。