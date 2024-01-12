侯友宜選前之夜板橋登場　目標衝破15萬人

國民黨2024候選人侯友宜在新北市板橋第一體育場舉辦“贏回中華民國 選前之夜”。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北1月12日電（記者 張嘉文）2024大選進入最關鍵的選前衝刺，中國國民黨2024候選人侯友宜在本命區新北市板橋第一體育場舉辦“贏回‘中華民國′選前之夜”，目標衝破15萬人，要“集中選票”下架民進黨，迎接勝選。



由於民進黨賴清德也選在距離1.7公里外第二體育場舉辦選前之夜，藍綠支持者湧入板橋，讓新北市府、警方如臨大敵，預計會有800名警力嚴陣以待，避免有任何的意外衝突發生，造勢場地周邊隨處可見警方或維安人員在路上巡視。



警方也在各入口都安排安檢，民眾要先檢查包包以及身上有無攜帶危險物品，確認安全才能入場。



國民黨“侯康配”的選前之夜包括正副候選人侯友宜、趙少康，黨主席朱立倫、不分區“立委”排名首位的韓國瑜、台大前校長管中閔、黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北區域“立委”候選人等都將與會，展現大團結氣勢。



侯友宜將宣示政黨輪替，藍白要共同合作、下架民進黨，政治除了選舉輸贏，更要用行動回報人民。如果四年做不好，就不會再連任。這一次先把“中華民國”顧下來，把台灣顧好，讓年經人接棒。把票催出來，如果民眾願意走出來投票，他就能高票當選。