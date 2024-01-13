1月12日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月13日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月12日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是記者會問答全文：



毛寧：習近平主席特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將於1月15日至24日應邀赴烏幹達出席不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，並訪問阿爾及利亞、喀麥隆、坦桑尼亞。



中新社記者：發言人剛才發布了習近平主席特別代表、國務院副總理劉國中出訪的消息，能否進一步介紹具體情況？



毛寧：不結盟運動是發展中國家聯合自強、反帝反霸反殖的平台。南方首腦會議是77國集團最高級別會議，也是南南合作領域有重要影響的國際會議。烏幹達總統穆塞韋尼多次致信邀請習近平主席出席不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議。中國是最大的發展中國家，是不結盟運動的天然夥伴，是全球南方的當然成員。為加強發展中國家團結合作，劉國中副總理將作為習近平主席特別代表出席兩場峰會。中國和非洲是休戚與共的命運共同體，阿爾及利亞、喀麥隆、坦桑尼亞是非洲重要國家。中方願以此訪為契機，同包括非洲國家在內廣大發展中國家一道，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，朝著構建人類命運共同體的目標不斷邁進，譜寫發展中國家獨立自主、團結自強的新篇章。



總台央視記者：據報導，國家主席習近平近日復信美國艾奧瓦州友人薩拉·蘭蒂。我們知道，1985年時任河北正定縣委書記的習近平率團訪問艾奧瓦州時，蘭蒂是訪問活動組織者之一。發言人能否進一步介紹復信的有關情況？



毛寧：的確，這封復信的背後是延續近40年的友誼故事。2022年，習近平主席就曾復信蘭蒂女士，回憶自己兩次到訪艾奧瓦州，指出中美兩國人民都是偉大的人民，人民友好是中美關係的寶貴財富和重要基礎。去年11月，習近平主席在美國友好團體舉行的歡迎宴會上發表演講，蘭蒂女士也受邀出席。她近日致信習近平主席，表示習主席的講話廣受歡迎、鼓舞人心，未來5年邀請5萬名美國青少年赴華交流學習令人振奮，期待中美攜手應對國際地區挑戰，造福人類社會。



1月4日，習近平主席復信蘭蒂女士，指出中美關係取得的成就，首要歸功於兩國人民的共同努力；中美關係繼續向前發展，更加需要依靠兩國人民。習近平主席表示，中美關係的未來在青年，邀請美國青少年來華，就是希望更多美國青少年用自己的眼睛觀察中國，用自己的耳朵傾聽中國，用自己的腳步丈量中國，在兩國人民間架起更多相知相親的橋梁。

