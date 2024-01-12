賴蕭車掃陣仗大　忠孝東路七段到一段都交管

民進黨2024候選人賴清德與副手蕭美琴合體掃街，忠孝東路七到一段全都交管。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）經過一周全台車隊掃街後，民進黨候選人賴清德與副手搭擋蕭美琴下午終於在台北市忠孝東路七段合體要進行最後一段大車掃，從忠孝東路七段出發之後，往北平東路競選總部為終點。一路上更是出動大批警察在一旁維持秩序，擔心支持者衝出來，從忠孝東路七到一段，整路都是警察在路旁指揮交通。



忠孝東路車隊掃街原定一個小時的掃街行程，大約40分鐘就提早結束。