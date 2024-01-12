為郭公開信藍白互告　侯競辦黃子哲告黃國昌

國民黨侯友宜競選辦公室發言人黃子哲（左）12日對民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌提出誣告及誹謗告訴。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北1月12日電／中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲12日對台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌提出誣告及誹謗告訴。黃子哲表示，有關郭台銘支持侯友宜的信件，完全與侯友宜辦公室無任何關係，但黃國昌仍執意含沙射影，為了政治利益出此選舉爛招。作為法律學者，黃國昌根本知法犯法，在此正告黃國昌應該要為自己的政治伎倆，出面直球對決。



黃子哲表示，有關郭台銘支持侯友宜的信件，聯電榮譽副董事長宣明智已經公開說明，信件是由他所擬，也再三保證信件不是由侯辦造假。中華日報亦二度發出澄清啟事，說明是因一時不查，才報導該信件內容，後續已經做出更正並下架該新聞，這件事很顯然與侯辦、黃子哲毫無關係。但黃國昌仍然執意對侯辦提出告訴，侯辦對此感到非常遺憾，也要做出最嚴重的譴責。



黃子哲說，他雖然身為中華日報董事，但完全不參與任何編採或行政事務。黃國昌的指控提不出任何證據，只剩含沙射影、政治抹黑。黃國昌作為法律的學者，根本就是知法犯法。黃子哲表示，昨天自己以展現善意，希望黃國昌跟民眾黨能夠在今天中午澄清，但很遺憾他們仍一錯再錯。



黃子哲痛批，黃國昌的行為就像其政治生涯一樣，是戲精，擅長濕背秀、背骨秀、嘶吼不知所云秀。民眾黨內則是牛鬼蛇神，一窩白賊。在此正告黃國昌出來直球對決，若查證黃子哲有參與任何一絲一毫該事件，將辭去中華日報董事，否則請黃國昌辭去不分區“立委”，為自己的政治爛招及低級伎倆負責。



律師簡榮宗表示，柯辦發言人陳智菡昨天說，早就掌握相關資訊，知道信件的作者及發布者，而宣明智副董事長已說明是他所為，整件事與侯辦、黃子哲無關，。明顯地黃國昌的提告是基於政治的攻防，有虛構事實犯意，因此依據刑法第169條，對黃國昌提出誣告罪告訴。另黃國昌指控黃子哲指揮中華日報，也是子虛烏有，因此依照刑法310條，對黃國昌提出誹謗罪告訴。