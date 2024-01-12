國民黨侯康配板橋造勢晚會　大咖群集

國民黨2024候選人侯友宜、趙少康在新北市板橋區舉辦造勢晚會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會，包括國民黨2024不分區“立委”候選人韓國瑜、前“立法院長”王金平、前台大校長管中閔等都將到場助講，不過馬英九與前主席洪秀柱並未受邀到場。



侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會，傍晚5時距離活動開始前還有3小時，就已經有支持者陸續到場，現場管制森嚴，入場前必須經過層層安檢，背包、手提包都必須打開查看，還要接受金屬探測。



根據競選辦公室規劃，晚間到場助講的大咖依序包括王金平、管中閔、韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及國民黨主席朱立倫。馬英九，或是光譜偏向深藍的前國民黨主席洪秀柱等則未在邀請名單上，反而多了學界背景的管中閔，選前之夜造勢頗有想淡化深藍之感。



在盧秀燕致詞後，侯友宜、趙少康、朱立倫將一同大進場，為侯友宜造聲勢。



侯友宜2022新北市長連任時的選前之夜，也是在板橋第一運動場前廣場同一場地，當晚有8萬人到場，今天2024選前之夜，一般預料人數不會低於8萬人的規模。