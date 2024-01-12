柯凱道造勢年輕人居多　鐵粉嗨翻超熱情

民眾黨搶到府前凱達格蘭大道舉辦選前之夜，不少支持者自主搭捷運到場，並拿著五花八門的標語。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）2024大選藍綠白選前之夜大拚場，台灣民眾黨2024候選人柯文哲搶到府前凱達格蘭大道舉辦，不少柯文哲支持者自主搭捷運到場，並拿著五花八門的標語。現場支持者以年輕人居多，更有不少夫妻帶著小孩到場力挺，有的民眾也把小草夾滿黃金獵犬的頭，柯粉氣勢高昂。



柯文哲凱道選前之夜，在晚上６點多人潮已經滿到景福門外圓環，民眾黨宣布現場已有10萬人。



由於民眾黨搶下凱道路權時，民進黨台北市黨部主委張茂楠曾嗆“沒那個屁股，還吃那個瀉藥”，嘲笑柯粉擠不滿凱道，現場也有支持者拿著“鋼鐵卡撐底加（鋼鐵屁股在這）”的標語。



民眾黨在凱道現場安排1.8萬張椅子，從下午4點開放民眾入場，直到下午5點半就已坐滿，且人潮直接滿到景福門外圓環。由於柯陣營號召發起“民主小草”、“白紙運動”等活動，現場不少支持者頭上都別了象徵的小草髮夾，也有民眾自製超大根小草裝飾，另外也有許多五花八門的標語手牌。



2024選前之夜造勢大會，中國國民黨與民進黨都在新北市板橋區舉辦，分別在第一運動場與第二運動場，相聚僅短短1公里。民眾黨則幸運搶到府前凱道的場地，封路範圍在府前公園路至中山南路、仁愛路、景福門前圓環，造勢活動在傍晚6點半開始暖場。柯文哲與副手吳欣盈在晚上9點20分大進場，活動預計在晚上10點結束。