包承柯答中評：美在台灣問題應有更清晰立場

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料照） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）台灣地區大選在即，美國白宮國安會10日晚間非同尋常地就台灣地區大選舉行專題媒體電話簡報會。並有白宮不具名高官重申，美國堅持其長期的“一中政策”，不支持“台獨”，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話。就此，上海東亞研究所副所長包承柯在接受中評社記者採訪時表示，在當前這一時間節點白宮發布有關台灣地區選舉的簡報，並再次重申堅持其長期的“一中政策”、不支持“台獨”，是為了避免台海緊張局勢的進一步升級，以維護美國自身的利益。但是美方應該在反對“台獨”問題上有更為清晰的立場，以利於中美關係的長期健康發展。



包承柯表示，在島內的競選過程中，賴清德在闡述政策時稱將延續所謂“蔡英文路線”，而蔡英文曾在2021年10月宣稱所謂“兩岸互不隸屬”，提出“四個堅持”的台獨分裂主張，這明顯踩到了兩岸關係的紅線，嚴重危害區域的和平穩定。國台辦發言人陳斌華1月10日表示，近8年所謂“蔡英文路線”就是“台獨”路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。賴清德聲稱將延續這樣一條“路線”，就是要接著走謀“獨”挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。在這一節骨眼上，白宮發表了這份簡報，再次重申堅持“一個中國政策”、不支持“台獨”，避免台海緊張局勢的進一步升級，以維護自身的利益。



包承柯說，去年11月習主席和拜登在舊金山的會談中提到“希望美國政府支持中國的和平統一”，美方也都表達了支持以和平的方式解決台灣問題的意願，那麼美方既然“不支持台獨”，就應該有一個更清晰的立場，即要反對“台獨”，也要明確支持和平統一，不能讓台灣問題上的分歧長期影響中美關係的發展。

