唐永紅答中評：美方擔心近期發生台海戰事

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅（中評社資料照） 中評社北京1月14日電（記者 李子寧）廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅在接受中評社記者採訪時表示，從長遠來看，美國可能會借助“台獨”挑起台海戰爭，阻礙兩岸統一，避免自身在亞太地區地位和影響力的絕對衰落。但是，美方擔心近期發生台海戰事！



唐永紅表示，美國方面猜想中國大陸方面的對台策略與政策近期隨著台灣“大選”的完成可能會有所調整，並預期這種調整不符合美國的戰略和利益，因此白宮在台灣“大選”前夕罕見地發出簡報，做了一系列的重申和聲明，特別是稱“只要以和平方式解決兩岸分歧，美方對最終解決方案不持立場”。這顯然就是美國想繼續讓台海維持有利於美國的狀態，因為近期有一大堆“麻煩事”，今年還有“大選”，而外部又有兩場戰爭拖著它的“後腿”，所以這個時候美國自然不希望台海又出現需要它投入大量資源來處理的問題。



對於未來美國在台海問題上會有何動作，唐永紅表示，需要分別從近期和中長期來看。就近期而言，美國奉行國際現實主義，中美關係帶給其巨大的現實利益，加上當前美國還沒有條件完全斷絕與中國大陸的聯繫，更沒有把握應對台海戰爭，所以近期美國不願意也不會把中美關係完全破壞。但美國為了遏制中國大陸的崛起、獲得更多談判“籌碼”，將繼續打“台灣牌”，維持“戰略模糊”策略：一方面暗中支持島內的“台獨”勢力；另一方面，宣稱堅持“一個中國政策”，不會與台灣建立外交關係，更不會宣布出兵“保護”台灣。

