柯文哲選前之夜　支持者自動自發人潮洶湧

民眾黨選前之夜。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月12日電（記者 俞敦平）2024年的大選選前之夜，民眾黨的候選人柯文哲在搶到了深具代表性的凱道進行選前之夜造勢，活動還沒開始，主辦單位宣布現場已超過10萬名的支持者自發前來參與。人潮已經擠滿景福門溢出到信義路上。



柯文哲的造勢活動遭到了執政的民進黨的嘲諷，民進黨曾經嘲諷過，柯文哲“沒那個屁股還吃瀉藥”，意指他沒有能力讓人潮擠滿凱道。但是，柯文哲的支持者用行動證明了他們的堅定和熱情，他們不僅佔滿了凱道，還將人潮延伸到了信義路上，甚至有些人站在連大螢幕都看不到的地方，只能靠線上直播觀看活動。



柯文哲的支持者也展現了他們的創意和幽默，他們製作了各種各樣的看板和道具，有的用“屁股在這”的字樣嘲諷民進黨，有的穿著象徵柯文哲是一般民眾的小草帽子，有的甚至裝扮成柯文哲曾經被稱為的寶可夢可達鴨。他們不斷地高喊著“台灣的選擇柯文哲”、“義無反顧拚一次”等口號，為柯文哲加油打氣，有些熱情的支持者甚至跳起了“票投、柯文哲的舞蹈”，這是改編至最出名的台灣棒球啦啦隊應援曲“炸裂、陳子豪”，是因為柯文哲的副手吳欣盈委員曾經在車掃的時候跳過因此也成了柯文哲支持者加油的一種手段，充分展現了支持者的活力。



柯文哲的陣營也並非完全沒有動員，他們安排了一些遊覽車接送遠方的支持者，但是跟藍綠的動員方式相比，柯文哲的支持者大部分是自己搭乘捷運或其他交通工具前來的。因此，凱道附近的捷運站出口出現了大量的人潮，而且由於入場需要安檢，從捷運站到凱道的路上也排起了長長的人龍。周邊也有不少攤販趁機販賣一些跟柯文哲相關的物品，如徽章、旗幟、T恤和旗幟也有部分小販販賣食物等。