侯康選前之夜　開場前30分鐘已湧入10萬人

侯康選前之夜，開場前一小時就湧入五萬人。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社新北1月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會，活動晚間8時才正式開始，不過在開場前30分鐘，現場主持人宣布已經湧入超過10萬人，擠爆會場，而且到場支持者來自全台，甚至有人是從海外搭機返回台，趕場出席選前之夜。



侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會，侯友宜2022新北市長連任時的選前之夜，也是在板橋第一運動場前廣場同一場地，當晚有8萬人到場，今天2024選前之夜，一般預料人數不會低於8萬人的規模。



根據侯友宜競選辦公室規劃，晚間到場助講的大咖依序包括王金平、管中閔、韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及國民黨主席朱立倫。



晚會開始前1小時，現場已經湧入5萬人，眾人狂喊“侯友宜凍蒜”、“國民黨勝利”、“前進‘總統府′，場內支持者情緒也都非常高昂瘋狂揮著青天白日旗，以及印有侯友宜、趙少康名字的加油棒。



現場轉播空拍畫面拍全場畫面，可以看到爆滿的人潮，氣勢很強。

