陸配徐春鶯現身凱道　力挺柯文哲

來自中國大陸的新住民徐春鶯現身力挺民眾黨柯文哲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月12日電（記者 俞敦平）2024年1月12日，台灣即將迎來大選的關鍵時刻。在民眾黨2024大選候選人柯文哲的選前之夜，一位特別的嘉賓現身致詞，引起了眾人的注意。她就是來自中國大陸的新住民徐春鶯，她代表台灣超過100萬的新住民，力挺柯文哲，呼籲大家投票支持民眾黨。徐春鶯的致詞引起了現場群眾的熱烈回應，大喊加油，顯示了柯文哲支持者對新住民的包容與接納，也象徵著台灣多元族群共榮的未來。



徐春鶯曾被詢問是否願意擔任民眾黨不分區“立委”的安全名單候選人，但因為遭到執政黨的攻擊而婉拒。她在致詞中表示，她非常感動，因為衹有民眾黨柯文哲把新住民代表放在安全名單。其他政黨只是口頭上說支持新住民，但實際上卻無法給予他們真正的權利和尊重。



徐春鶯接著講述了她遭受綠營的攻擊和霸凌的經歷。她說，她被民進黨賴清德抹紅，被綠媒綠營各種的造謠污衊來抹殺。但是，她看到的是柯文哲並沒有害怕，沒有退縮，他堅持要給新住民一個公平的機會。她今天站在這裡，就是要支持柯文哲，因為她是一個真正的台灣人。台灣人就是在台灣居住的人，喜歡台灣的人，不分藍綠，不分本土外來。



徐春鶯的致詞引起現場群眾熱烈回應，他們大喊加油，顯示了柯文哲支持者對新住民的包容與接納，也象徵著台灣多元族群共榮的未來。徐春鶯呼籲大家，這一屆，就是要讓沒有做過的民眾黨，肩負著人民期待的柯文哲來做，讓台灣走向更美好的未來。