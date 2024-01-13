國家衛健委：縣域醫共體建設取得積極進展

國家衛生健康委基層司司長傅衛（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家衛生健康委基層司司長傅衛表示，推進縣域醫共體建設是習近平總書記多次強調的一項重要工作，也是落實“以基層為重點”的黨的衛生與健康工作方針的重大舉措，同時也是推進健康中國建設和“三醫聯動”改革，建立分級診療制度的有效抓手。各個試點縣積極探索，在優化縣域醫療衛生資源配置、提高縣域整體服務能力、改善群眾就醫體驗、完善管理體制和運行機制等方面，都取得了積極的進展和成效，也湧現出了一批典型的地區，積累了相對成熟的經驗。總的來看，地方黨委政府對縣域醫共體的認識程度逐步統一，重視程度和工作力度也在明顯加強，也正是這樣一些工作，為全面推進緊密型縣域醫共體建設奠定了堅實的基礎。



有記者提問，2019年，我國開始開展緊密型縣域醫共體建設，當時的背景是什麼？經過四年的試點建設，當前全面推進這項工作對於我國醫療衛生系統和發展有哪些積極影響？



傅衛表示，推進縣域醫共體建設是習近平總書記多次強調的一項重要工作，也是落實“以基層為重點”的黨的衛生與健康工作方針的重大舉措，同時也是推進健康中國建設和“三醫聯動”改革，建立分級診療制度的有效抓手。緊密型縣域醫共體就是將縣域內的縣級醫療機構和基層的鄉鎮衛生院，通過建立一定的管理和運行機制，形成責任、管理、服務、利益幾方面的共同體，以縣帶鄉、以鄉帶村，形成梯次幫扶的帶動。從單個機構的發展轉向更加注重醫共體內所有成員單位的協同聯動發展，可以更好地優化資源整合和下沉，拓展服務模式和內容，來提高縣域內醫療衛生體系建設的整體效能，讓老百姓能夠在家門口獲得更高水平的醫療衛生服務。一個縣可以組建一個醫共體，也可以根據人口的情況，組建多個醫共體，由各地根據實際情況來確定。