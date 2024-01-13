中國經濟發展的底氣和優勢

2023年以來，中國不斷推動經濟結構持續向優、增長動能持續增強、發展態勢持續向好。 中評社北京1月13日電／2023年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的重要一年，同時也是外部環境變亂交織、經濟工作面臨諸多複雜性挑戰性的一年。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國頂住外部壓力、克服內部困難，經濟運行回升向好，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。這表明中國經濟具有巨大的發展潛力，回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，發展前景光明，中國依然是推動世界經濟復甦的重要引擎。



中國經濟總體回升向好趨勢持續鞏固



學習時報發表中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩文章表示，2023年以來，中國不斷推動經濟結構持續向優、增長動能持續增強、發展態勢持續向好。前三季度，國內生產總值同比增長5.2%，經濟增速在世界主要經濟體中保持領先。宏觀調控成效顯現，國內需求有效擴大、經濟結構不斷優化、市場信心得到提振。



現代化產業體系建設取得重要進展。2023年，中國糧食總產量13908.2億斤，連續9年保持在1.3萬億斤以上，再創歷史新高。工業生產扎實推進，前11個月，規模以上工業增加值同比增長4.3%，其中製造業增長4.7%，製造大國地位更加鞏固。全年新能源汽車產銷量預計均在940萬輛左右，首次成為汽車出口第一大國。服務業對經濟增長的支撐作用日益增強，前三季度，服務業增加值同比增長6%，對經濟增長的貢獻率為63%。



科技創新實現新的突破。科技自主創新能力持續增強，重大技術裝備攻關工程穩步推進，神舟十六號載人飛船順利返航，神舟十七號成功發射，C919大型客機實現商業運營並進入產業化發展階段，全球首座第四代核電站正式投入商業運行。新動能加速發展，集成電路、高端芯片、儀器儀表設備等領域關鍵核心技術攻關實現突破，人工智能、量子技術等科技新賽道處在世界第一梯隊。



改革開放向縱深推進。經濟體制改革全方位展開、系統性推進，國有企業發展質量效益持續提升，民營經濟發展活力有效激發。加快建設全國統一大市場，市場體系建設持續完善。人類命運共同體理念深入人心，持續推動市場准入放寬，外資外貿結構趨優，全面開放新格局加快形成，共建“一帶一路”成為全球重要公共品。在2023年全球貿易萎縮5%左右的大背景下，中國進出口總額同比基本持平，出口略有增長，占國際市場的份額仍保持在14%以上，在世界經濟循環中的位勢得到鞏固和提升。



安全發展基礎鞏固夯實。耕地保護持續強化，糧食生產有力克服了多種自然災害的不利影響，實現了總產量、面積、單產全面提升，做到穀物基本自給、口糧絕對安全。能源礦產等初級產品保障有力，能源總量平穩增長，結構持續優化，能源產供儲銷體系加快建立健全，用能高峰期間能源供應總體平穩，保障能力持續提升。



民生保障有力有效。居民收入穩步增長，2023年前三季度全國居民人均可支配收入實際增長5.9%。基本公共服務體系持續完善，社會保險覆蓋面穩步擴大，保障水平進一步提高。生態環境保護治理不斷加強，碳達峰碳中和有序推進，可再生能源發電裝機占比超過50%。



2023年中國經濟能取得這樣的成績，是以習近平為核心的黨中央運籌帷幄、堅強領導的結果，是堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂、科學指引的結果，是全黨全國各族人民團結一致、不懈奮鬥的結果，對於世界經濟復甦和提振國內信心都具有重要意義。



一方面，中國為全球經濟復甦提供強大動能。中國作為有責任有擔當的大國，一直都是世界經濟穩定增長的重要動力源，為穩定世界經濟增長發揮著重要“壓艙石”的作用。2023年以來，中國作為全球第一貨物貿易大國、140多個國家和地區的主要貿易夥伴，積極擴大高水平對外開放，積極推動制度型開放，推出更大力度引資政策，加大對外產能與投資合作，在互利共贏的基礎上同世界各國加強經貿往來。中國既為世界提供了最具活力和潛力的市場，創造了巨大的國際商品需求；也為推動建設現代化產業體系、優化全球生產要素配置、擴大全球生產可能性曲線作出了巨大貢獻。



另一方面，中國經濟成就增強了發展的信心和底氣。2023年中國經濟發展面臨一些困難和挑戰，比如有效需求不足，外需恢復仍存在較多不確定性，居民就業增收預期偏弱導致的消費能力受到抑制，部分行業產能過剩，局部地區地方政府隱性債務存在風險隱患。但中國有效克服了這些困難和挑戰，圓滿完成了全年經濟增長預期目標，繼續成為全球經濟增長的最大引擎。這充分說明了中國發展仍然具備良好支撐基礎和諸多有利條件。

