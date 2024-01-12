美英空襲胡塞武裝　加沙衝突外溢加劇

中評社北京1月12日電／當地時間12日凌晨，美國和英國聯手空襲也門境內胡塞武裝目標。胡塞武裝回應說，美英將為這次“大規模侵略行為”付出沉重代價。延宕近百日的新一輪巴以衝突外溢效應進一步加劇。



新華社報導，分析人士指出，美國國務卿布林肯剛結束為期一周的中東之行，對多國要求加沙地帶立即停火的呼籲置若罔聞，遭到普遍質疑。美英空襲不僅無助於緩解中東地區緊張局勢，反而可能火上澆油，讓地區局勢更加危險複雜。



美英空襲 局勢升級



據也門薩巴通訊社12日報導，美英戰機空襲了胡塞武裝在也門首都薩那、西部紅海城市荷台達和北部薩達省的多處目標。



據美國媒體報導，美軍戰機、軍艦和潛艇參與了此次行動，打擊目標包括胡塞武裝的雷達、無人機和導彈發射及儲存設施等。美國總統拜登稱，這是針對胡塞武裝頻繁襲擊紅海船隻的“防禦性行為”。



自去年10月巴以新一輪衝突爆發以來，胡塞武裝頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列的船隻，以示對巴勒斯坦的支持。今年1月3日，美國等國向胡塞武裝發出“最後通牒”，要求其立即停止襲擊商船，否則可能遭到軍事打擊。也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞10日發表聲明說，該組織向一艘在紅海行駛的美國船隻發射了大量無人機和導彈。



美國智庫華盛頓近東政策研究所研究員邁克爾·奈茨認為，美英空襲行動可能適得其反，給胡塞武裝更多發動襲擊的理由。



在不少美方分析人士看來，在加沙地帶促成停火才是解決紅海航運問題的真正有效方式。美國智庫史汀生中心中東問題專家芭芭拉·斯萊溫指出，空襲解決不了任何問題，“目前最需要的是促成加沙地帶停火”。《紐約時報》等美國媒體認為，美英軍事行動無疑將再度加劇整個中東地區的緊張局勢，加沙衝突外溢效應進一步凸顯。



拜登下令發動襲擊前並未得到國會授權，這種“先斬後奏”的行為招致多位民主黨人不滿。國會民主黨籍眾議員瓦爾·霍伊爾說，依據憲法，衹有國會有權“宣戰”，但此次空襲未得到國會授權。國會民主黨籍眾議員馬克·波肯警告：“美國不能冒險在沒有國會授權的情況下，再度陷入一場可能延續數十年的衝突。”

