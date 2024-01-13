加快培育和形成新質生產力

中評社北京1月13日電／中央經濟工作會議明確提出，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。這為新時代新征程加快科技創新、推動高質量發展提供了科學指引。我們要深刻認識和把握新質生產力的內涵和特點，認清新質生產力的形成規律，營造有利於新質生產力成長的體制機制環境，更好整合科技創新資源，加快推動形成新質生產力，為高質量發展賦能蓄力。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院戰略政策室主任、研究員盛朝迅文章介紹，新質生產力是相對於傳統生產力而言的，是指大量運用大數據、人工智能、互聯網、雲計算等新技術與高素質勞動者、現代金融、數據信息等要素緊密結合而催生的新產業、新技術、新產品和新業態。新質生產力的形成是人類改造自然手段和方式的明顯進步，是先進生產力替代傳統生產力，質量效率更高、可持續性更強的發展模式加速形成的過程，代表著生產力水平質的躍遷，具有豐富內涵和顯著特徵。



一是涉及領域新。新質生產力主要產生在新一輪科技革命和產業變革孕育興起的新一代信息技術、人工智能、生物醫藥、新能源、新材料等戰略性新興產業和類腦智能、量子信息、深海空天開發、氫能與儲能等未來產業新領域，具有技術新、要素新、產業新、業態新、產品和服務新等特點。



二是技術含量高。新質生產力的本質是創新驅動，是新技術持續湧現並不斷滲透融合深度應用，創造新產品、催生新產業、產生新價值的過程，能夠促進傳統產業煥發新活力、提高技術水平，推動新興產業增強技術領先優勢、拓展新市場，助力未來產業開辟新賽道、成為新動能，具有明顯的知識技術密集的特徵，能夠提升整體產業技術密集度和產品技術含量。



三是要素配置優。新質生產力是對現有產業組織、要素配置的變革性突破。新質生產力的形成將會推動技術、資金、人才、勞動力、數據、土地、管理等一系列重要的生產要素重新組合、持續優化、不斷提升配置效率，特別是推動數據這個新生產要素優化配置，深度賦能實體經濟轉型升級，促進全要素生產率提升和生產力發展躍遷。



文章指出，綜合來看，新質生產力的形成是新技術持續湧現、數據等要素進入生產函數並不斷優化配置、較為順暢的“科技—產業—金融”循環、強大國內市場、高素質人才等多方面因素共同作用的結果。中國具備形成新質生產力的優質土壤和良好基礎條件，應抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，進一步深化改革開放，強化創新驅動，加快培育壯大戰略性新興產業和未來產業，匯聚推動新質生產力形成的磅礴動力。



第一，推動新技術加速湧現。新一輪科技革命和產業變革深入發展，主要發達國家都把推動前沿技術創新作為搶占科技經濟制高點和開辟新賽道的主要路徑，創新範式深刻調整，新技術的持續湧現和群體性突破是新質生產力形成的源頭活水。要完善科研機構管理體制，建立適應新質生產力形成的科技創新評價體系，加強前沿技術多路徑探索、交叉融合和顛覆性技術源頭供給，實現更多原創性突破。進一步強化知識產權保護，構建包容創新、鼓勵冒險、寬容失敗的社會環境和評價體系，營造鼓勵發明創造和創新創業的制度環境。加快建立更加符合國際慣例的創新政策體系，積極推進國際科技合作，增強對全球創新資源要素的吸引力。

