中評社北京1月13日電／2023年以來，圍繞推動民營經濟發展壯大，一系列重磅政策相繼出台落地，破壁除障、消腫化瘀，民營經濟持續恢復向好，民營企業表現可圈可點。



經濟日報發表全國政協常委，江西省政協副主席、江西省工商聯主席謝茹文章表示，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍。近年來，黨中央始終高度重視民營經濟健康、高質量發展。2023年7月份印發關於促進民營經濟發展壯大的意見，9月份設立民營經濟發展局，國家相關部門陸續制定出台系列配套措施。中央經濟工作會議指出，“促進民營企業發展壯大，在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一批舉措”“促進中小企業專精特新發展”，再次為民營經濟注入發展信心和強勁動力。隨著宏觀經濟回升向好的態勢鞏固增強，政策效應漸顯，民營經濟發展形勢有效改善。數據顯示，2023年前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%；新設“四新經濟”民營企業300.4萬戶，占同期新設企業總量的四成；中小企業發展指數升至89.2，高於2022年同期水平。民營企業的量質齊升，展現出中國經濟強大的韌性和活力。



文章指出，也應看到，當前中國發展仍面臨諸多問題，實體經濟領域受到外部需求不振、傳統產能過剩等因素挑戰，民間投資預期仍偏弱、民營企業創新動力不夠、中小微企業生產經營困難等難點還有待破解。對此，要多措並舉，在打通政策落地見效“最後一公里”上下功夫，進一步提振市場信心，引導民營企業在高質量發展道路上篤定前行。



文章提出，強化政策宣傳解讀和輿論正面引導。持續傳遞黨中央支持民營經濟發展壯大的大政方針和鮮明態度，對詆毀中國基本經濟制度的言論堅決駁斥，大力宣傳優秀民營企業和企業家的家國情懷和創新奮鬥典型，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力。更好發揮民營企業黨建思想政治引領作用，進一步推動理想信念教育實踐、“入企走訪連心”走深走實，引導廣大民營經濟人士不斷提升堅如磐石的戰略定力、登高望遠的戰略眼光、勇爭一流的戰略主動，看清短期之“形”，讀懂長期之“勢”，把握經濟運行規律，搶抓發展機遇和主動權，增強信心和底氣。



開展“民營經濟31條”政策評估。推動建立完善惠企政策直達快享機制、協調落實機制，以及民企參與政策執行效果反饋機制，使政策紅利盡快從“紙上”落到企業“賬上”。以釘釘子精神聚焦解決影響民企健康發展、高質量發展的急難愁盼問題。比如，下大力氣解決拖欠民企賬款問題；開展招投標領域涉及民企歧視專項治理，推動“非禁即入”普遍落實；促進執法司法對民企的平等保護，優化民企信用修復服務機制；推動重點領域公共研發服務平台建設，在更多高新技術產業方面推出項目清單，在更大範圍推廣政府首購訂購、首台(套)保險補償模式，加大高端裝備、智慧物流、綠色低碳等領域應用場景開放力度；等等。讓民營企業更真切地感受到國家想讓政策精準有效落地的決心，以政府真心贏得民營企業信心。



著力優化民營企業發展環境。營商環境是經營主體發展之基、活力之源，也是抓好政策落實的堅強保證。堅持改革和法治雙輪驅動，深化“放管服”改革，加快構建全國統一大市場，推動構建有利於各類經營主體公平競爭、競相發展的市場化、法治化、國際化一流營商環境。積極構建親清統一的政商關係，建立完善常態化政企溝通交流機制、涉民企訴求快速處理機制，強化各級工商聯非公維權服務，依法保護民營企業產權和企業家權益，真正實現“無事不擾、有求必應”“我負責陽光雨露，你負責茁壯成長”。



文章強調，政策千條萬條，抓好落實第一條。政府發力、企業努力、各方合力，以抓落實不斷釋放政策紅利，以抓落實穩預期、提士氣、築信心，定能進一步煥發民營經濟生力軍的精氣神，激發開辟新賽道、塑造新優勢、拓展新空間的生機和活力，為中國經濟高質量發展奠定堅實基礎。







