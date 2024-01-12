中評關注：柯P造勢人潮爆棚　選舉結果難料

柯文哲舉辦選前之夜大造勢，展現出強盛士氣。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）2024大選打到最後一夜，藍綠白短兵相接，藍營積極操作棄保，民眾黨柯文哲12日晚間在台北市府前凱道造勢，人潮滿滿，晚上7點喊出線上下共計35萬人，超乎預期，強盛的氣勢將讓動搖的選民持續留下挺柯，藍營操作棄保難度很高，選舉增添極大變數。



2024選前之夜藍綠白拚場，柯文哲在府前凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，支持民眾從下午4點開始進場，原本預計傍晚6點才要封路封到景福門，但卻提早到5點多就封起來，顯見支持民眾熱情如熾。民眾黨也在晚上7點宣布現場突破20萬人、線上15萬人同步收看，且人潮在上班族晚間陸續到場的情況下，包圍了景福門、漫到中山南路與常德街、貴陽街口，與信義路，氣勢非常強勁。



柯文哲選前之夜造勢，雖還未知投票率或成敗，但創造出的強勁氣勢，透過傳播，已讓柯文哲站穩選情，穩定柯陣營選情與氣勢。連日來藍營頻喊“藍白共組聯合政府”、“郭台銘力挺侯康配”，甚至連包2天報紙頭版打廣告“投籃不白頭”等，都一再打擊柯陣營的士氣，增添中間選民挺柯的力道變數，但在選前之夜柯文哲的氣勢已顯露其“有可為”的勢頭，藍營操作棄保恐怕不容易。



柯陣營定下50歲以下年輕族群投票率85%的KPI，而根據台鐵、高鐵公司4天選舉疏運期間特統計，已合計賣出超過65.7萬張車票，比4年前的2020大選同期還要多，甚至客運巴士業者也估計比一般週五、週六的訂票增加1成。種種跡象都顯示投票率可能衝高，對柯文哲來說無疑是一大利多，藍綠面對這股勢力，難以忽視。