王金平：集中選票投給侯康　才能避免戰爭

王金平振臂歡呼。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北1月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天晚上在2024候選人侯友宜選前之夜表示，民眾明天的一票，就是戰爭與和平的選擇，人人都不要戰爭，喜愛和平，但面對三足鼎立的現實壓力擺在眼前，台灣要贏，人民的盼望要實現，衹有一個方法，就是需要一心一意集中選票，投給會當選，能完成政黨輪替的3號侯康配。



侯友宜和國民黨今晚在本命區新北市板橋第一體育場舉辦“贏回‘中華民國′ 選前之夜”，現場湧進超過10萬人相挺，氣氛熱絡。藍營大咖除了王金平外，包括黨主席朱立倫、不分區“立委”排名首位的韓國瑜、黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北區域“立委”候選人等都與會，展現大團結氣勢。



王金平致詞時表示，民眾手中的一票，要來決定台灣的命運，如果選錯了人，走錯了路，必來帶來戰爭威脅，所以要集中選票，支持3號侯康配，大家一起改變台灣命運，重回正常軌道，走正常的道路，讓台灣安全安定，繁榮發展。



王金平說，民眾手上的一票是神聖有價值的，能改變台灣命運，讓台灣重新走回正道的一票。在三足鼎立的現實下，這一票特別重要，他呼籲大家心頭抓穩，投給會贏的3號侯康配。