侯康選前之夜　韓國瑜全力催票現場已20萬人

國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會。國民黨2024不分區“立委”候選人韓國瑜致詞時表示，明天選舉拜託大家全力支持侯友宜、趙少康，我們一定要讓貪污腐敗的民進黨下台。謝龍介同時喊出現場已有20萬人入場，全場歡騰。



侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會，主持人、國民黨不分區“立委”候選人謝龍介喊出現場20萬人入場。



侯友宜率國民黨不分區“立委”候選人們登台助講。



韓國瑜表示，拜託大家明天“總統”選舉，全力支持3號侯友宜、趙少康，拜託台灣人民給我們力量，國民黨提出的區域“立法委員”，拜託大家全力支持，讓我們“立委”過半，創造最優質的“立委”團隊。



韓國瑜表示，民進黨的貪污腐敗8年，我們已經受不了了，民進黨的名字是前“立委”林正杰取的，誕生了民進黨，今天連林正杰都說民進黨貪污腐敗，無法無天，我們讓貪污腐敗的民進黨下台，我們一定要讓民進黨下台。



韓國瑜指出，明天的選舉不是侯友宜趙少康的問題，也不是區域“立委”個人的問題，明天這場選舉關係到我們2300萬人未來4年，我們一定要走向乾淨的政治，我們一起迎接彩雲擁抱更美好的台灣。



韓國瑜發言結束後，全場高喊“國民黨勝利”，接著活動轉場，準備換台北市長蔣萬安助講，不分區“立委”候選人一起退場，此時韓國瑜對著回到後台的不分區“立委”候選人們說，“不要依依不捨”，令全場笑翻。