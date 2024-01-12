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賴蕭配新北板橋選前之夜 喊出20萬人
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2024-01-12 21:13:30
賴蕭配選前之夜喊出20萬人。（照片：民進黨提供）
中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”今天晚上在新北板橋第二運動場舉行選前之夜造勢晚會，晚間大約9點，主持人、競選總部發言人陳世凱喊出現場已經有20萬人，線上也有25萬人收看。
民進黨“賴蕭配”今晚在板橋第二運動場舉辦“台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜”，晚會晚間7點開始進行，賴清德、副手搭擋蕭美琴、蔡英文、“行政院長”陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、新北市競總主委余天等都到場。賴清德晚間先到台南參加造勢晚會再趕到新北市板橋。
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