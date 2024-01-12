賴清德：蔡新北拿最高票　支持者不可偏心喔

賴清德、蕭美琴今晚在板橋舉行選前之夜造勢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）民進黨候選人賴清德今天晚上在新北市板橋造勢致詞時提到，不管是2016年的116萬票或2020年的139萬票，新北的民眾都是用全台灣最高票肯定蔡英文，走正確的路。這次他也要懇請大家“不可以偏心喔”，也要用全台灣最高票來支持他，給新北市的孩子肯定。他還對現場民眾說，“咱是同故鄉的”。



民進黨“賴蕭配”今天晚上在新北板橋第二運動場舉行選前之夜造勢晚會，晚間大約9點，主持人、競選總部發言人陳世凱喊出現場已經有20萬人，線上也有25萬人收看。



今天晚上這場選前之夜造勢，散場時民進黨也唱起競選歌曲，支持者也用手機開啟手電筒，並沒有馬上就離開，熱度有比之前幾場造勢要好。



賴清德競總今日在新北市板橋第二運動場舉辦“迎向勝利選前之夜”。競總7時13分指出開場人數達五萬人。到了8時17分，主持人陳世凱稱現場已經超過15萬人。到了9時，主辦單位宣稱，目前現場已湧入超過20萬人，線上同步收看直播的人數也突破25萬人。



賴清德也於9時16分左右上台，他與蔡英文、蕭美琴一起拉著雙手。並在主持人帶領高喊“美德贏台灣”“台灣贏得美”口號。



賴清德致詞說，明天就要投票，很高興在選前之夜再度回到故鄉新北，舉辦團結迎接勝利的大型造勢晚會，感謝大家熱情參與，現場已經大爆滿。他問大家“有信心嗎？”“會贏嗎？”