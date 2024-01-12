中評關注：民眾黨凱道人潮讓民進黨很驚訝

民進黨選前之夜造勢喊出破25萬人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）2024大選的選前之夜，最熱門的台北市府前凱達格蘭大道讓民眾黨拿到，國民黨選在侯友宜本命區新北市板橋造勢，民進黨選在板橋另外一個運動場，藍綠相距僅1.4公里，晚會一開頭雙方都喊出5萬人，叫陣意味濃厚。



民進黨11日也在凱道舉辦造勢晚會，因此非常關注柯文哲選前之夜可以聚集多少人。看到民眾黨選前之夜的支持者人潮民進黨著實有嚇到。藍綠白會這麼看重選前之夜造勢，都不想在氣勢上落後。因選前氣勢一出來，今天投票率就可催出來，這對各方陣營得票是關鍵。



2020年大選，當時投票率是74.90%，2016年投票率為66.27%，今年選前普遍認為比較“冷”，投票率應該不會有上一屆這麼高，普遍認為應該會在七成左右。民進黨是執政黨，支持者的投票意願會更低，加上民進黨候選人賴清德一路參選以來，選情都普遍“冷”，賴清德個人特質也比較嚴肅，選戰缺少熱點與看點。



但自從賴清德確定與蕭美琴搭擋後，因蕭個人特質比較柔性，與“立委”參選人也都以輕鬆、軟性行程為主，加上蔡英文力挺，讓賴清德的選舉升溫。選前民進黨更舉辦多場造勢晚會，希望凝聚支持者的熱度，但多場造勢晚會看起來支持者也普遍冷，缺少熱情。



民進黨前天在凱道前造勢與昨晚板橋選前之夜，他們也非常關注民眾黨與國民黨造勢狀況。除了一開始提到選前之夜造勢，一定要比昨天凱道造勢20萬人還要多，這是針對柯文哲凱道的選前之夜而來；接著是板橋造勢一開始就喊出5萬人，接著又喊出10萬、15萬人，最後又喊出現場有20萬人，線上收看15萬人，這些又是針對侯友宜造勢而來，雙方同在板橋造勢氣勢一定不能輸，只要侯陣營喊出多少人，民進黨一定跟進。



民進黨之前對於民眾黨造勢並不看好，認為民眾黨缺少地方組織，要動員支持者參與造勢晚會，根本不可能，甚至昨天的民眾黨凱道造勢，綠營還引用媒體新聞說原來是有遊覽車動員來，至少不完全是自動自發來。但民進黨造勢場合一樣也會動員，要能動員支持者出來這才是重點。



民進黨看到民眾黨在凱道造勢人潮眾多，一開始也確實感到驚訝，沒想到這麼多人挺柯，還願意走到造勢場合，柯能動出這麼人，讓民進黨對選情也感到緊張。