侯友宜全文：藍白集中力量明天才不會後悔

侯友宜喊出藍白選票合作。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回“中華民國”，選前之夜”造勢晚會。侯友宜登台致詞時表示，藍白沒有合作成的，我們用選票來完成，藍白人民合作，終結綠色貪腐，藍白選民集中力量，明天才不會後悔。



侯友宜說，2024是他與民進黨賴清德一對一對決。



侯友宜、趙少康今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“贏回‘中華民國′，選前之夜”造勢晚會，出席者包括國民黨主席朱立倫、國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等。主持人、國民黨不分區“立委”候選人謝龍介喊出現場20萬人入場，全場熱血沸騰。



侯友宜選前之夜致詞全文：



各位，我們最親愛的鄉親父老好朋友，今天回到新北市，我抱著一個感恩的心情，謝謝所有鄉親父老，包括我們新北市的市民，我在這個地方13年，你們給我的鼓勵、支持，讓我有機會可以往前行去做更多的事情，我想要先跟大家先深深一鞠躬，感謝大家。



謝謝大家。我一直在想、我一直在想，我們台灣要如何變得更好？我們台灣人期待的是什麼樣子的台灣？我去年出國訪問美國、日本、新加坡，外國都在比，我們來比新加坡就好，60年前的新加坡，被馬來西亞掃出門，連水都要買；現在的新加坡，國民所得亞洲第一，在亞洲全球都受到尊重。新加坡的成功的秘訣有什麼呢？李顯龍直接說，有兩個原因，首先，新加坡的國政路線，幾乎就沒有犯過錯誤；第二個，讓世界更欽佩的，是新加坡有嚴格法治、清廉的政府，這就是政府的核心，對不對！我們看到民進黨執政，有清廉嘛？有法治嗎？有反省嗎？你有滿意嗎？完全沒有。