彭韜語中評：美對台海形勢擔憂　怕被拖下水

彭韜（中評社資料圖） 中評社北京1月13日電（記者 海涵）日前，美國白宮國安會就中國台灣地區選舉問題舉行專題媒體電話簡報會。白宮不具名官員表示，美方堅持一個中國政策，不支持“台獨”，支持兩岸對話。只要以和平方式解決兩岸分歧，美方對最終解決方案不持立場。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜就此接受中評社專訪。他表示，這個台灣選舉專題簡報會體現了美國的擔憂，美國有意告誡即將產生的台灣地區領導人，不要成為兩岸關係的“麻煩製造者”。如果是所謂的“務實的台獨工作者”當選，美國不希望因為“台獨”生禍端甚至挑起台海戰爭，拉美國下水。這不符合美國利益，對美國政治經濟等方面來說也是極其不利的。



台灣大選在即，美國政府緣何在此時就台灣大選舉行專題媒體電話簡報會？彭韜分析，首先，簡報會的發布臨近台灣的選舉，處於敏感時機，美國主動對外宣稱自己對台灣的立場，以此表明“其對台灣有一定的主導管控權”。在拜登政府明確將中國定義為“最主要戰略對手”和“最嚴峻的長期挑戰”的背景下，美國加強了從各方面對台灣選舉的控制力度，其目的是為了深度控制台灣並利用其來對抗中國大陸。



其次，這次的台灣選舉專題簡報會也體現了美國的擔憂，美國有意告誡即將產生的台灣地區領導人，不要成為兩岸關係的“麻煩製造者”。如果是所謂的“務實的台獨工作者”當選，美國不希望因為“台獨”而生禍端甚至挑起台海戰爭，拉美國下水，這不符合美國利益，對美國政治經濟等方面來說也是極其不利的。俄烏衝突和巴以衝突反映出美國對地區的戰略失衡，以及逐漸喪失全球主導能力的趨勢，美國不想也不願意在此時刻與中國發生矛盾衝突。



第三，這也是美國對一天之前中國黨政軍三位高級官員——中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超、駐美大使謝峰、中央對外聯絡部部長劉建超在美發表重磅涉台講話的回應。美國清楚知道台灣問題是中方核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係中不可逾越的紅線，美國不願意在此時刻製造緊張對華關係。從長遠來看，今年年底將進行美國大選，如果美國再介入台海衝突，無疑多線作戰，對拜登政府，對民主黨來說都可能會衝擊選情，甚至產生顛覆性後果，所以美國此時主動出來舉行專題媒體電話簡報會。



彭韜認為，從中也可看出，美國仍然不願意放棄對台海的掌控，以及繼續操控台灣島內政治的意圖及期待。台灣作為美國牽制中國大陸的“棋子”和“馬前卒”，起到了“印太戰略代理人”的角色，無論是從地緣政治還是所謂的“民主示範”，這是美國不願放棄的一張牌，而且是成本最小，利潤最大；代價最小，收益最大，美國食髓甘味，不願捨棄。

