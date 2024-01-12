王毅會見比利時外交大臣拉比卜

中評社北京1月12日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅12日在京會見陪同德克羅首相訪華的比利時外交大臣拉比卜。



王毅表示，中方讚賞德克羅首相和拉比卜外交大臣重視中比關係並在訪華期間釋放積極信號，相信德克羅首相此訪將取得圓滿成功，為中比、中歐關係發展注入新的動力。



王毅說，中比關係保持平穩健康積極發展勢頭，得益於雙方始終相互尊重、相互理解，持續擴大深化互利合作，為兩國人民帶來重要利益，也為中歐關係注入穩定性。我願同你建立良好工作聯繫，加強交往溝通，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，推動中比關係不斷邁上新台階。



拉比卜表示，增進同中方的瞭解與合作是我此次來華的重要目標。德克羅首相此訪取得積極成果。比方將繼續堅持一個中國政策，不支持“台獨”，期待同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，深化高質量合作，加強人文交流。“去風險”不是關閉經貿合作大門，希望比中經貿關係更加平衡，更多歐洲企業進入中國市場。



王毅全面闡述了中國式現代化的本質要求和鮮明特徵，強調中國將堅持走和平發展道路，堅持高質量發展、高水平開放，中國開放的大門只會越開越大。保護主義沒有前途，泛化“去風險”只會帶來更大風險。中方致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎各國企業來華投資興業，願同歐洲國家在綠色發展、應對氣變等領域加強合作。



雙方還就烏克蘭、巴以局勢等問題交換了意見。王毅表示，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中方不願看到任何地方生戰生亂，將繼續以自己的方式為勸和促談、政治解決熱點問題發揮建設性作用。